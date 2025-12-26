還原北門站驚逃過程！她逃跑跌倒「被踢全身傷」 曝1狀況更可怕

生活中心／朱祖儀報導

北門站發生騷動意外，眾人被嚇到在車廂內奔逃。（圖／網友bibibobo_0828授權提供）

台北捷運25日發生騷動意外，松山新店線列車行經北門站時，一名男子疑似恐慌症發作，手持雨傘瘋狂敲擊車窗及牆壁，引起民眾恐慌逃跑。一名當時在車廂內的女網友還原現場狀況，表示當時僅看到許多人迎面跑來，「當下是別無選擇的，你只能跟著跑」，她還因此被絆倒，被不少人踢傷，但比起傷口，她更擔心的是，若再遇到類似狀況，該如何因應。

全車奔逃「只能跟著跑」 遭群眾踩踏更可怕

原PO在Threads發文表示，當時和男友從西門站上車，不久後就聽到騷動和腳步聲，當下他們只能選擇跟著人群一起奔跑，「因為你不跑就會被推擠。」而在奔跑過程中也發生意外，她被前面的人落下的物品絆倒，接著人潮持續奔逃，「開始一個、兩個人踢過我的身體，後來有人也跌倒壓在我身上」，男友則被人群卡住，只能焦急詢問她的狀況。

原PO表示，當下非常擔心，「心裡想著完蛋了，我們卡在這裡這麼久，要是真有什麼人，那肯定要追上來了。」後來因為有很多人跌倒卡住，才沒有持續壓上來，她急忙爬起來，跟著男友繼續往前走。

接著列車終於到站，原PO本來擔心，鬧事的人會不會也跟著衝出去，但看到車門打開，還是決定往外跑，其他人也都非常害怕，急忙對站務人員求救，「有人在鬧事，拜託！先讓我們出去，拜託。」

群眾急跑到站外 卻不知逃跑確切原因

原PO跑到站外之後，看到警車、消防車及救護車都已抵達現場，但實際究竟發生什麼事情，沒有人知道。她也不禁思考，對於從小搭捷運長大的台北人來說，搭捷運通勤已經是日常的一部分，以往遇到奇怪的人，眾人頂多往旁邊靠，這次卻是眾人在車廂奔逃，她認為真的很危險。

眾人心有餘悸，往站外逃跑。（圖／網友bibibobo_0828授權提供）

原PO表示，雖然知道眾人當下不是故意的，都會很害怕，逃跑也是本能的反射動作，「可是這樣真的會造成很多人受傷。」她回家後也發現，自己身上有許多紅腫傷口，但比起這些傷口，她更擔心的是，若之後再發生類似狀況，「我們要怎麼做才能好好因應這樣的事情？」

不少人看了也相當擔心踩踏意外發生，「還好你沒被更多人壓到…想到韓國梨泰院事件那樣一個疊一個，到最後無法呼吸」、「因為事情剛發生，所以很多人過度恐慌了，拍拍你，希望你傷的不重」、「一群人被一個拿傘的嚇到集體狂奔，導致踩踏⋯下次不想跑可以踩上椅子，避免被踐踏，太恐怖了」、「以後在車廂內，有類似的事第一時間一定要先按通話鈕，到站後站務人員才知道要做什麼。」

