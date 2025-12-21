還原大罷免決策過程 柯建銘認「每週與賴清德開會」：我不可能獨斷

民進黨立院黨團總召柯建銘日前接受前總統陳水扁專訪時，分享大罷免的決策過程。（圖／翻攝陳水扁新勇哥物語臉書）

民進黨立院黨團總召柯建銘日前接受前總統陳水扁專訪時，談及726、823兩場大罷免的決策過程，柯透露，雖然大罷免是他所發起的，自己等待了60年的事，但所有細節每週都固定與總統賴清德開會討論，黨團內部也會開會，「我做任何事情不可能乾綱獨斷或是獨往獨行」。

柯建銘日前接受廣播節目《有夢上水》專訪，分享今年年中兩場大罷免的心路歷程與決策過程，節目於今天正式上線。對於是否獨自決定推動罷免，柯直言，自己不是臨時起意，是謀而後動，他等這一刻長達60年；此外，推動過程中，他每週三都會與總統賴清德開會報告，黨團內部也會開會討論，「我做任何事情不可能乾綱獨斷或是獨往獨行」。

至於為何等了60年，柯建銘分享自己的家庭成長半井，當年228事件，自己的父親被警察追捕，從後門逃走，直到2年後返家，但家中發生一些變故，也在他心中埋心一科種子，隨著種子發芽茁壯，今年他認為時機成熟，才發動「大罷免大成功」。

柯建銘提到，自己才是大罷免的發起人，聯電創辦人曹興誠只是「英雄所見略同」，兩人是40年的朋友，大罷免時在各自的戰線上努力，並沒有經費流動，「我沒有錢，我就想辦法去募」。



