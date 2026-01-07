還原失事前1分鐘 飛官回報：高度往下掉

F-16 戰機。(DVIDS)

空軍花蓮基地一架完成構改的 F-16V 單座戰機（機號 6700），昨6日晚間執行例行夜航訓練時發生意外，駕機的飛官辛柏毅上尉於花蓮豐濱外海疑似跳傘失聯。空軍今(7)日公布飛行紀錄，還原事故發生前關鍵一分鐘的通聯與高度變化，過程相當急迫。





空軍司令部督察長江義誠說明，辛上尉當晚擔任編隊訓練中的僚機，晚間 7 時許進行基本編隊返場操演。晚間 7 時 27 分 30 秒，辛上尉於高度約 7600 呎回報「Two lost」，表示在雲中與長機失散；隨後情況急轉直下。

至晚間 7 時 28 分 18 秒，辛上尉再次回報「高度一直在下掉」，當時高度已降至約 4000 呎。僅 4 秒後，高度迅速下降至 2600 呎，辛上尉緊急連續三次回報「要跳傘、要跳傘、要跳傘」。至 7 時 28 分 30 秒，戰機高度約 1700 呎，雷達光點隨即消失，整個過程僅約一分鐘。





五聯隊 27 作戰隊長周明慶上校表示，事發前飛行路徑並未顯示異常，夜間飛行本就存在「四大殺手」，初步研判不排除為「空間迷向」。當時長機已盡力引導僚機返航，辛上尉平時飛行穩定、表現優異。空軍目前持續全力搜救，同時也陪伴家屬度過難關，盼能傳回好消息。





空軍目前已下令F-16機隊全面執行「天安二號」作業，停止演訓任務並強化機務檢查 。後續訓練將置重點於「空間迷向（Spatial Disorientation）」處置與夜間儀器飛行操作，以杜絕類似事故再次發生 。