還原失事關鍵1分鐘！F-16辛柏毅生死未卜 管碧玲曝搜救進度：沒有放棄

社會中心／施郁韻報導

飛官辛柏毅失聯，海巡等相關單位持續搜救。（組合圖／翻攝自管碧玲、IDF經國號臉書）

花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方目前全力搜救中。經過了漫長的兩夜，海委會主委管碧玲在臉書上發文，喊話「我們沒有放棄」。

空軍司令部督察長江義誠少將指出，當晚6時17分戰機起飛，7時27分時高度維持在7600呎，辛柏毅隨即呼叫「空中失散（TWO LOST）」，隨後短短一分鐘內，戰機高度劇降至4000呎，辛柏毅急促回報「我現在高度一直在下掉」。在失事前最後一刻，雷達顯示高度僅存1700呎，位置落於花蓮石梯坪外海8.5浬處。

廣告 廣告

空軍指出，雖派遣多架S-70C、C-130H及海巡署艦艇搜尋，但至今尚未收到彈射傘具訊號，也無事證可證明辛柏毅完成跳傘動作。

管碧玲稍早在臉書上發文喊話「我們沒有放棄，希望上天眷顧，希望回來！」不少網友湧入加油打氣，「希望奇蹟出現，辛教官平安回來，感謝搜救人員。」、「大家都在等他回來！」、「感謝搜救人員，祈求能有好消息平安歸來」、「持續集氣」、「這麼冷的天氣，祈禱一切平安」。

更多三立新聞網報導

F-16辛柏毅最後發話曝！妻哭腫眼 親友淚求「希望找到他」：快碎光了…

台灣共產黨升五星旗！黃偉哲強拆紅屋：尊嚴不容踐踏 網讚狠人話不多

台灣又被點名「地表最危險」！謝金河曝1國家壓力更大：坦克可長驅直入

飛官辛柏毅跳傘失聯 安捷航空自願派蒼鷹號加入搜救！最動人一幕曝光

