還原張文犯案時間軸！為何能接連作案 卓榮泰下令清查檢討

北市昨晚發生隨機殺人案，包含犯嫌張文在內，4死11傷，由於犯嫌先是犯下4起縱火案，再到北車犯案，接著又轉進北捷中山站旁的誠品百貨南西店砍人，針對後續防範作為，行政院長卓榮泰今（20）日下達指示，要求警方清查處置過程。

卓榮泰同賴清德聽取專案報告。（圖／中天新聞）

卓榮泰今陪同賴清德總統聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度會議致詞時指出，昨天傍晚 17 點 23 分事件發生之後，我們當時還在行政院，就聽見救護車呼嘯而過，而且數量相當的多。十分鐘之內了解到事件發生，我們就隨即在院內待命、動員。那麼在第一個鐘頭的時間內，警政署就掌握了嫌犯的特徵。

卓榮泰續指，一直到了18點40分，他還在現場跟媒體朋友做說明的時候，發生了在南西線中山站第二次的事件。「我們很可惜的，這個張嫌墜樓而亡，沒有辦法從他身上得到、查獲到具體的動機」；但是昨天徹夜就指示警政署，無論如何要把犯罪動機、他的身分背景，他所準備的犯案過程，要最短的時間內清查清楚。要向所有受害的家屬跟國人做清楚的說明。

卓榮泰說，昨天除了這一項的指示之外，也特別請求全國的警察同仁加強所有鐵公路、捷運、航空站、重要人潮聚集地方的戒備。那這一點是必須要讓國人感到心安的。

圖表製作：中天新聞網；資料來源：警方提供

卓榮泰進一步表示，從昨天發生事件之後，資訊陸續的完整收集，倒有幾件事情必須要清查：

一、昨天下午從 3 點 40 分開始在林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有所資料的掌握，民眾應該有所反應，或員警應該有所掌握，第一時間到底如何處置？讓嫌犯因而能在17 點32分繼續作案？這個部分警政署正在清理當中。

二、所有的錄影帶的影像要全數把它連結、連貫起來。當中要找出我們可以在更快時間內做出遏止的處置的時候，要全面的來清查。這個部分要請台北市警察局跟警政署通力的合作，在檢察官的指揮底下來完成這個工作。

第三件要檢討的是，從昨天開始各個重要路口還有車站，已經看到很多的警察讓民眾安心。但他從昨天我到台大醫院，以及剛剛經過三總、松山醫院以及馬偕醫院之後，他特別從雙連站走到中山站，在中山站確實看見了我們保一的同仁數量，還有台北市的警察、捷運警察等等都在現場。

卓榮泰強調，我們看到的「見警率」，但他特別請警政署跟台北市警察局，要在嚴密的策劃，還要看到「平均率」，不能太過及太多人集中在某一個地方。因為從雙連站走過來，是沒有看到應該有的警力配置，但是中山站卻有比較多的數量。他希望大家能夠再重新地規劃，除了見警率，還有平均率，在這個時候我們才能全面的有效防範。

另外，卓榮泰提到，在報告裡面已經寫得相當清楚了，包括這個犯罪的煙霧彈來源、汽油彈的製作，我們都掌握了第一個現場的狀況。那另外還有必須清查的，就是犯嫌在丟擲煙霧彈的時候，旁邊有幾位民眾快跑或是緊隨而過，那這些關係人有沒有其他的證言、現場的理解，可以讓我們對案情更加清楚。

最後，卓榮泰對於呂先生，根據了解，捨身來阻止這個犯嫌來擴大，不幸因此而身亡；北捷公司也有同仁為了保護機房，奮不顧身的英雄行為；中央、地方各個單位，事後要對這些捨身、負責的英勇行為要予必要的作為，表達政府的感謝，表達人民的尊敬。

