還原曲德義畫室空間 追思展關渡美術館展出

（中央社記者王寶兒台北4日電）藝術家曲德義去年10月因突發性身體狀況辭世，享壽73歲，其追思展1月6日起將在北藝大關渡美術館展出。曾受他教導的學生們，或曾與之共事的藝壇人士今天齊聚一堂，共同緬懷曲德義。

曲德義出生於韓國，高中畢業後移居到台灣念書，並就讀國立台灣師範大學美術系，曾受藝術家席德進、李仲生指導，後赴法國求學，師從藝術家趙無極。1985年返台於國立藝術學院（國立台北藝術大學前身）擔任講師，便持續任教至2018年退休。

曲德義追思紀念會今天舉行，北藝大前校長邱坤良、朱宗慶、楊其文皆到場與會。楊其文指出，曲德義毫無疑問是北藝大關渡美術館自籌劃到開幕的最大功臣；朱宗慶認為，曲德義貢獻不僅限於校內美術館，很榮幸能曾經與其共事。

此外，台灣美術基金會執行長林平、國立故宮博物院院長蕭宗煌、台北市立美術館館長駱麗真、新北市美術館館長賴香伶等藝壇人士，今天也齊聚一堂。北藝大校長劉錫權說，曲德義影響力深遠，除了今天能有機會讓大家相聚，追思展也是由其學生們共同完成，足見曲德義在學生心中已成典範。

曲德義生前創作不輟，追思展以年表羅列其自1988年首檔個人展覽後的每次個展紀錄，也展出其作品，包含1984年的「向馬勒維奇致敬」系列作品，還有2015年的「無物之象C1505」等，並特別還原曲德義畫室，搭配他的生前訪談影像，如同他在現場陪伴觀眾。

關渡美術館館長蘇孟鴻告訴中央社記者，當初眾人獲知曲德義辭世消息都很錯愕，「曲老師幾乎就是關渡美術館的代名詞，我們也責無旁貸，需要做些什麼。」於是在短時間內集結庫房作品、聯繫家屬意願，「最感動是很多曲老師的學生們都願意幫忙，一聲令下就完成這個展覽。」

蘇孟鴻表示，曲德義不論在藝術教育、藝術環境上都付出許多心血，驟然離去「像是他為我們上的最後一堂課」，展場特別設有留言本，希望讓追思展成為一個平台，讓每人都有機會抒發對曲德義的懷念與敬佩。

曲德義追思展將於1月6日至6月14日展出，地點在關渡美術館。（編輯：張雅淨）1150104