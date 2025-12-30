還原曹西平陳屍家中發現經過 兄弟不睦聯繫不上！刑事相驗確定死因

曹西平過世，享壽66歲。取自當事人臉書



資深藝人曹西平離世，享壽66歲。昨天（29日）深夜10時多，其乾兒子回到新北市三重住處，跟乾爸打聲招呼「我回來了」，卻見曹西平倒地，沒有呼吸心跳，嚇得連忙呼叫119救護車及報警。消防人員到場，曹西平已經明顯死亡多時，其遺體出現明顯屍斑與僵硬，經過乾兒子同意後不送醫。

轄區三重警方目前排除外力介入，曹西平身上也無外傷。經聯繫家屬，但無法聯繫上，警方將以刑事相驗流程確定曹西平死因，報請檢察官相驗遺體。

曹西平父親是醫師，有3個哥哥、1個弟弟，曹西平曾經自爆爭產等事件，兄弟為此反目。曹西平終生未婚、膝下無子，曾決絕表示「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」晚年，由無血緣的乾兒子JEREMY在照顧他。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%