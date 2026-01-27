還原流行天王私密人生！《麥可傑克森》4/10 柏林首映 姪子賈法重現麥可靈魂

傳記電影《麥可傑克森》（Michael）由麥可傑克森的姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）挑戰詮釋叔叔的傳奇一生。UIP提供

奧斯卡金獎製片葛拉罕金（Graham King）近日於慕尼黑電影週宣布，流行天王傳記電影《麥可傑克森》（Michael）國際首映會將於4月10日在柏林盛大舉行。曾一手打造《波希米亞狂想曲》與《神鬼無間》的製片葛拉罕金表示，首映當天，包括導演安東尼法奎及主要演員都將親臨現場，為後續連續數日的全球粉絲慶典揭開序幕，柏林屆時將成為麥可傑克森不朽精神的匯聚地。

《麥可傑克森》的故事從他在「傑克森五人組」（The Jackson 5）展現天賦的那一刻起，直到他成為引領時代的娛樂巨星。這部電影不僅重現天王早期演藝生涯最具代表性的表演片段，更勇於窺探他舞台外的真實人生。

導演安東尼法奎曾執導《震撼教育》與《私刑教育》系列，此次與《神鬼戰士》編劇約翰洛根聯手，試圖以前所未見的方式，讓觀眾貼近這位藝人無窮無盡的創作動能，以及他在音樂光環之外的心路歷程。

選角方面更是話題十足，麥可傑克森的姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）獻出電影處女作，挑戰詮釋叔叔的傳奇一生。主要卡司還集結了實力派影星包括《捍衛戰士：獨行俠》麥爾斯泰勒（Miles Teller）、奧斯卡提名影星柯爾曼多明戈（Colman Domingo）、《蜘蛛人：返校日》蘿拉哈里爾（Laura Harrier）以及妮雅隆（Nia Long），讓影迷期待賈法傑克森如何透過家族血液，重現流行天王的靈魂律動。

製片團隊陣容同樣耀眼，除了奧斯卡得主葛拉罕金，還包含長期守護天王遺產的執行製片約翰布蘭卡與約翰麥克蘭。這群金獎團隊目標明確，要透過大銀幕還原麥可傑克森如何以極具遠見的創作激勵全世界。隨著柏林首映會的日期逼近，相關活動細節將陸續公布。



