還原發動大罷免始末！柯建銘鬆口「每周跟賴清德開會」：我不可能獨斷

經歷726、823罷免失敗後的民進黨聲勢受到重創，作為發起人之一的民進黨團總召柯建銘，近日則是首度鬆口、還原整個運動的來龍去脈；柯建銘強調，雖然「發動大罷免」確實是自己等待了60年的事情，但所有的細節都有經黨內開會同意，柯建銘強調「我做這個事情不可能獨斷」。

柯建銘接受前總統陳水扁訪問直言，在發動罷免之初，他（柯建銘）唯一的想法就是「醫定要罷免成功」，好讓出賣台灣的藍白付出代價，雖然最終以失敗告終，甚至淪為替罪羊遭到黨內逼宮，柯建銘仍坦言「至少這是一個成功運動」。

面對陳水扁詢問「是否跟黨團討論過」，柯建銘強調，做這個事情（罷免）不可能獨斷，因此除了是謀定而後動之外，每周三也都會跟總統賴清德開會、報告，跟黨團開會也有獲得大家的贊成。

至於大罷免真正的發起人是柯建銘，還是聯電創辦人曹興誠？柯建銘重申，自己才是大罷免的發起人，跟曹興誠只是剛好「英雄所見略同」。柯建銘也透露，自己和曹興曹在各自的戰線上努力，並沒有太多的經費流動。

