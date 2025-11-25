還原精舍命案關鍵經過 李威妻暴哭 ：說出來很痛苦

藝人李威妻子。（資料照／東森新聞）





台北市大安區精舍命案今（25日）開庭，藝人李威夫妻以證人身分到庭應訊，還原案發當天精舍內的關鍵經過。在庭上，李威的太太簡瑀家崩潰暴哭，表示很自責。

這起大安區精舍命案的主嫌王薀在今日密集庭訊中，連同其他13名被告全部出庭，還原最重要的「案發經過」。為了避開守候的記者，藝人李威與太太簡瑀家提前低調進入法庭內。

李威的太太簡瑀家首先坐上證人席接受詰問。她表示自己看到每一位被告都感到有壓力，最後被安排到指認室進行詢答。簡瑀家提到，案發當天她是跟著李威到精舍，主要工作是校對經書。她表示，當天有看到被告女信徒幹子昀在「用力檢討」蔡姓女會計，說死者做錯事要道歉。然而，當辯護律師針對死者當天受盡折磨的細節深入了解時，簡瑀家多次聲稱自己因為專注在校對經書的工作上，所以沒有留意到細節。而在聽到對於女會計受盡折磨的過程，家屬不禁崩潰痛哭。

簡瑀家雖稱沒有留意到細節，但提到後來有看到另一名被告拉著蔡女衣領，當下感到震驚，但當下馬上有人阻止。簡瑀家還哽咽痛哭，自責如果當時有注意就不會發生這種憾事，不知道蔡女就這樣離開。雖然老師幫助過自己，要她講出這些事情很痛苦，但她丈夫和律師都鼓勵自己說出事實，才鼓起勇氣。

作家王薀。（資料照／東森新聞）

還原這起案件，死者蔡姓女會計疑似因為算錯財產惹怒王蘊，她被體罰每天500次大禮拜，還當眾剃髮甚至被施暴，命案後，多名信徒和李威夫妻，成立0724臨時群組，沒有即時叫救護車，最終導致蔡姓會計師身亡，不過開庭，李威妻子表示否認犯行，她確實有看到蔡姓死者，被要求說對不起認錯就好以及被逼下跪做小禮拜，但強調自己沒有幫助別人傷害死者，也沒有要傷害對方的意思，不知道這件事會害女會計喪命。如今事件還在調查中，希望真相能早日水落石出。

東森娛樂關心您

報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪



