還原與高嘉瑜「巧遇失敗」真相 王世堅：我以為她要選市長
民進黨立委王世堅今（6）日針對日前與前立委高嘉瑜在黨部登記時「巧遇失敗」一事做出說明，強調絕對沒有刻意迴避。他透露，高嘉瑜登記的前兩天兩人才一起吃飯，但高嘉瑜完全沒提過要登記參選一事，因此當天聽聞消息時感到相當詫異。
4日是民進黨台北市議員初選登記首日，王世堅陪同3位黨內議員參選人前往綠營台北市黨部登記，而高嘉瑜也在同一時間赴黨部登記參選港湖區議員。當時王世堅受訪被問及高嘉瑜登記選議員，直呼這是大材小用，認為「她應該要登記選市長」。然而高嘉瑜原本想與王世堅會面，事後才得知王已經離開，讓高嘉瑜笑說「堅哥走了喔？太尷尬，他可能害羞」。
王世堅今天與立委莊瑞雄陪同黨內英系議員參選人前往北市黨部登記初選時，被問及當天與高嘉瑜的「擦肩而過」。他解釋，自己與高嘉瑜是要好多年的朋友，在高嘉瑜登記的前兩天才碰面一起吃飯，但高嘉瑜完全沒跟他提要來登記。當天自己一進到黨部、聽到高嘉瑜等一下要來登記時就很詫異，原本以為高嘉瑜可能要來登記參選市長，「她如果登記市長，自己一定支持她」。
對於議員一職，王世堅表示，這對高嘉瑜而言是駕輕就熟，她擔任立委都表現得那麼好，「她就是從大聯盟先回到小聯盟去練習一下」，所以自己也不敢去多問。他強調「我絕對沒有刻意要閃避她（高嘉瑜）」，因為當時自己在黨部8樓討論事情，後來下7樓時高嘉瑜就已經完成登記了。
王世堅重申，高嘉瑜跟他到現在一直是非常好的朋友，不管有多少人批評她，但莊瑞雄跟他都非常了解高嘉瑜。他形容高嘉瑜是一個非常優秀的好女孩子，「就像一隻快樂的小鳥，就想每天唱歌、娛樂自己也娛樂大家」，她是心思很單純的女孩子，「我現在跟未來都會是她的好朋友」。
