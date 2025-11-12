還原蕭美琴演說現場！范雲指「掌聲久久不停歇」各國議員徵詢演講稿：對台在艱困中努力分析透徹
民進黨立委范雲日前參與2025 IPAC布魯塞爾高峰會，今（12）日自比利時回台後，參加民進黨團「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，分享現場觀察與收穫。范雲指出，副總統蕭美琴演說結束後，現場掌聲久久不停歇，與會成員們更向范雲詢問副總統的演講稿，直言該演講對臺灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。
范雲表示，今年在布魯塞爾是自己第四次代表民進黨參與IPAC年會，也是臺灣首次以IPAC會員國身分出席，非常榮幸能在場見證臺灣在國際外交的重要歷史，因為蕭美琴副總統代表臺灣，不只是踏上歐洲的土地，而且進入了象徵著歐洲政治權力核心的歐洲議會，為超過50位跨黨派國會議員發表演說。
范雲介紹，IPAC組織其中一項的特色，成員國的兩個政黨都必須都有代表參與。要成為IPAC正式的會員就必須符合「跨黨派」前提，范雲特別感謝民眾黨跟陳昭姿委員在去年願意加入IPAC。
范雲進一步指出，IPAC的制度設計，使其短期內在國際快速成長，且具有強大影響力。因為會員國主要的兩個政黨都願意參與的時候，組織所通過的決議也更有機會能夠在各國影響其政府，更有機會在各國議會通過。范雲指出，去年IPAC通過的聯大2758不涉台模範決議文，短時間在全球近10個議會通過，多由該國IPAC共同主席於議會發起，就可知其行動力，「IPAC過去促成成員帶團來臺拜訪國會，去年更是有史上最大訪團，以實質的行動讓世界看到臺灣並不孤單。」
范雲並還原蕭美琴副總統演說現場，她直言，本次副總統演講非常成功，不管在入場時或演講結束後，五十幾位跨黨派議員都起立為她鼓掌，特別是在演說結束時，掌聲久久不停歇，紛紛希望跟她合照，自拍。蕭美琴離開後，成員們更向范雲詢問副總統的演講稿，因為其他國家的國會議員皆認為蕭美琴演講，對於臺灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。
范雲強調，這不只是象徵性的對臺灣的支持，各國是希望能夠聆聽、學習，參考臺灣在對抗中國威權擴張第一線的經驗跟建議。
范雲也分享，IPAC裡的各國國會跨黨派議員都是希望參與是有影響力的，不是只要空談，所以每年年會都會通過相關的決議與聲明。本次IPAC年會第一天，她就在各國簡要報告自國狀況時說明，臺灣面對新挑戰便是蕭美琴在捷克、近期沈伯洋遭中國立案偵查的跨國鎮壓威脅。
范雲續指，IPAC這次通過的布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為。各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府為應對與中國相關的騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續會為跨國鎮壓受害者，提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。
范雲指出，這項公告，顯示IPAC站出來譴責「跨國鎮壓是傷害國際人權」，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓。范雲再指，IPAC本次針對西藏的議題、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及臺海的維持現狀發表相關的宣言或聲明。
范雲表示，本次IPAC關於維持現狀的宣言非常有意義，宣言反對單方面改變臺海現況，並且特別定義違反現況行為，包括：阻止臺灣行使獨立的治理、阻止臺灣或干涉其他國家與臺灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排。
范雲認為，這是IPAC繼上一次的聯大2758號不涉臺之後的更進一步：阻止臺灣或干涉其他國家與臺灣往來就是在違反現況；IPAC也針對中共這些違反現狀的行為，要求各國政府應該要考慮有實質影響力的制裁。
（圖片來源：范雲辦公室）
更多放言報導
助蕭美琴登上歐洲議會演講！陳昭姿秀「戰貓感謝信＋巧克力」：讓台灣聲音被聽見
《放. 獨家》助台成為IPAC會員國⋯陳昭姿指「與我對台灣在國際立場一致」且「跟民眾黨不對立」：要從黨內找人接續擔任共同主席並不難
其他人也在看
IPAC年會 范雲：感謝陳昭姿去年願意加入
（中央社記者林敬殷台北12日電）副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，民進黨立法院黨團今天表示，感謝民眾黨立委陳昭姿參與，讓台灣成為IPAC會員，面對中共跨境鎮壓的威脅，也證明民主同盟國家合作的重要。中央社 ・ 17 小時前
助台灣加入IPAC！ 白委陳昭姿曬蕭美琴「親筆感謝信」：不分黨派幫台灣交朋友
副總統蕭美琴近日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，堪稱近年來重大突破的外交成果，不過仍有在野黨質疑是台灣政府自己「花錢借場地」自嗨。事實上，加入IPAC必須要有執政黨、在野黨的國會議員，台灣的共同主席即為民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿。陳昭姿10日晚間在臉書曬出來自蕭美琴的親筆感謝信，她表示，蕭美琴知道如果沒有她的加入，台灣就無法成為IPAC會員國，也就不可能有此次歐洲議會的演講。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蕭美琴登IPAC演說遭藍白酸言 賴清德：跟國際社會做朋友是好事
副總統蕭美琴日前在歐洲議會舉行「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會演說，不過卻遭藍白酸言只是IPAC借用歐洲議會場地，不算外交突破。對此，總統賴清德今天（11日）發聲，蕭美琴到歐洲發表台灣民主心聲，跟國際社會做朋友，非常值得鼓勵也非常值得支持，要讓大家知道，台灣社會也是國際社會負責任的一員，有助於全球的和平穩定。鏡報 ・ 1 天前
蕭美琴IPAC演說與在野分享光環 王鴻薇：對比賴清德格局高下立判
副總統蕭美琴日前於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會發表演說，創下台灣副元首出訪非邦交國首例，民眾黨立委陳昭姿透露，蕭美琴親自寫信向她道謝。對此，國民黨立委王鴻薇批評，蕭美琴大方感謝在野黨立委，賴清德卻雞腸鳥肚只會鬥。中天新聞網 ・ 15 小時前
還原蕭美琴演講現場！范雲曝掌聲不停：感謝陳昭姿助台灣成IPAC會員國
副總統蕭美琴日前於在歐洲議會舉辦之IPAC峰會上發表演說，是為我國外交重大突破，民進黨立院黨團今（12）日召開記者會指出，此次峰會通過「布魯塞爾公告」，成員承諾採取行動制止跨國鎮壓；並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責等，黨團也感謝民眾黨立委陳昭姿擔任台灣的共同主席，以讓台灣符合IPAC會員國「跨黨派」的資格前提。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 15 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
史上最久！美國政府關門超過40天...發生什麼事？哪些產業受害？台廠供應鏈怎麼佈局？｜看圖說股市
美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
中國威脅抓沈伯洋！公督盟喊話立院發聲譴責：藍白跟韓國瑜別裝聾作啞
中國重慶公安局日前宣布，以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查。央視更罕見以長篇專題報導，指控沈伯洋「從事分裂國家活動」，並且揚言可能發布通緝令全球抓捕。公督盟今（11）日指出這顯然是中國典型的「跨境鎮壓」措施，侵蝕台灣民主言論自由的空間。公督盟呼籲，立法院長韓國瑜與各黨應立即召開協商，以國會名義發聲，韓國瑜跟藍白更不該裝聾作啞，應向中國抗議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前