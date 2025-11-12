還原蕭美琴演講現場！范雲曝掌聲不停：感謝陳昭姿助台灣成IPAC會員國

記者楊士誼／台北報導

副總統蕭美琴日前於在歐洲議會舉辦之IPAC峰會上發表演說，是為我國外交重大突破，民進黨立院黨團今（12）日召開記者會指出，此次峰會通過「布魯塞爾公告」，成員承諾採取行動制止跨國鎮壓；並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責等，黨團也感謝民眾黨立委陳昭姿擔任台灣的共同主席，以讓台灣符合IPAC會員國「跨黨派」的資格前提。

民進黨上午召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。范雲表示，今年是自己第四次代表民進黨參與IPAC年會，也是台灣首次以IPAC會員國身分出席。范雲說，蕭美琴副總統代表台灣，不只踏上歐洲土地，而且進入了象徵著歐洲政治權力核心的歐洲議會，為超過50位跨黨派國會議員發表演說。范雲也指出，IPAC其中一項的特色是「成員國的兩個政黨都必須都有代表參與」。因此，若要成為IPAC正式的會員就必須符合「跨黨派」前提，她也特別感謝民眾黨跟陳昭姿在去年願意加IPAC。

范雲說明，去年IPAC通過的聯大2758不涉台模範決議文，短時間在全球近10國的議會通過，多由該國IPAC共同主席於議會發起，就可知其行動力。IPAC過去促成成員帶團來台拜訪國會，去年更是有史上最大訪團，以實質的行動讓世界看到台灣並不孤單。

范雲也還原演說現場，她指出，不管在入場時或演講結束後，五十幾位議員都起立為蕭美琴鼓掌，特別是演說結束時，掌聲久久不停歇，各國議員更紛紛希望跟蕭美琴合照，自拍。蕭美琴離開後，成員們紛紛向范雲詢問演講稿，他國國會議員皆認為蕭美琴的演講，對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。范雲強調，這不只是象徵性的對台灣的支持，各國更希望能參考台灣在對抗中國威權擴張第一線的經驗跟建議。

范雲也分享，IPAC裡的各國國會跨黨派議員都是希望參與是有影響力的，每年都會通過相關的決議與聲明。本次IPAC年會第一天，她就在各國簡要報告自國狀況時說明蕭美琴在捷克、近期沈伯洋遭中國立案偵查的跨國鎮壓威脅。

范雲續指，IPAC這次通過的「布魯塞爾公告」提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為。各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府為應對與中國相關的騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續會為跨國鎮壓受害者，提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。

范雲指出，這項公告，顯示IPAC站出來譴責：跨國鎮壓是傷害國際人權，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓。范雲再指，IPAC本次針對西藏的議題、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及台海的維持現狀發表相關的宣言或聲明。范雲表示，IPAC的宣言非常有意義，除反對單方面改變台海現況，也特別定義違反現況行為，包括阻止台灣行使獨立治理、阻止台灣或干涉他國與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排。

鍾佳濱也表示，范雲跟陳昭姿參與IPAC，台灣才得以加入，而蕭美琴身為女性，堅毅、低調表達台灣的想法跟心聲，接續又由前總統蔡英文前往柏林傳遞台灣的聲音，女力讓台灣發揚光大，讓台灣在國際上被看到。他指出，不只是台灣面臨中共跨境鎮壓，許多國家亦有類似危機，不只朝野合作，也在國際上形成民主同盟的合作，要求中國不得以跨境鎮壓對付任何國家的國會議員和自由國家的人民，也提供願意保障，也持續在台海議題上表達維護台灣維持現狀的決心，樂見未來持續與國際合作，阻止中共威脅。

