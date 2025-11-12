還原蕭美琴IPAC演講現場 范雲：多國議員來要講稿讚分析透徹
副總統蕭美琴日前應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。在現場見證的民進黨立委范雲今（11/12）天還原經過，表示蕭演講結束後，50多位跨黨派議員都起立鼓掌，而且紛紛希望跟她合照，自拍，甚至事後向她詢問演講稿，因為眾人認為蕭對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。
民進黨立法院黨國今早召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，在現場見證的副幹事長范雲分享在2025 IPAC布魯塞爾高峰會現場的觀察與收穫，她說，今年是台灣首次以IPAC會員國身分出席，而且IPAC組織其中一項的特色，成員國的兩個政黨都必須都有代表參與、符合「跨黨派」前提，因此特別感謝民眾黨立委陳昭姿去年願意加入IPAC。
提到全球矚目的演說，范雲表示，這次蕭美琴演講非常成功，50幾位跨黨派議員在演說結束時，掌聲久久不停歇，紛紛希望跟她合照，自拍，甚至在蕭美琴離開後，成員們更向她詢問演講稿，因為其他國家國會議員皆認為蕭美琴對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。
范雲強調，這不只是象徵性的對臺灣的支持，各國是希望能夠聆聽、學習，參考台灣在對抗中國威權擴張第一線的經驗跟建議。
范雲指出，IPAC這次通過的布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為，各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府為應對與中國相關的騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續會為跨國鎮壓受害者，提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。
范雲說，這項公告，顯示IPAC站出來譴責：跨國鎮壓是傷害國際人權，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓，IPAC這次針對西藏的議題、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及台海的維持現狀發表相關的宣言或聲明。
范雲表示，這次IPAC關於維持現狀的宣言非常有意義，宣言反對單方面改變台海現況，並且特別定義違反現況行為，包括阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排。
范雲說，這是IPAC繼上一次的聯大2758號不涉台後的更進一步，阻止台灣或干涉其他國家與台灣往來就是在違反現況；IPAC也針對中共這些違反現狀的行為，要求各國政府應該要考慮有實質影響力的制裁，這次年會20幾個國家、50幾位國會議員在場，經過了熱烈的討論後舉手通過決議，完整版有待IPAC官方公布。
更多太報報導
卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 國民黨卻站上國共舞台
台灣成為IPAC會員陳昭姿也是推手之一 蕭美琴手寫謝卡曝光
幕後／外交體系保密到家！蕭美琴最後才得知要到布魯塞爾現場演講
其他人也在看
民眾黨助台灣成IPAC會員 范雲感言：外交上跨黨派合作典範
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前於歐盟議會參與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）高峰會，並發表演說。台灣IPAC共同主席、綠委范雲今（12）日特別強調，台灣今年首度以正式會員國身分出席，能取得此一地位，關鍵就在於民眾黨立委陳昭姿的參與，使台灣符合IPAC「跨黨派代表」的入會標準。 民進黨立院黨團今日召開「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。 范雲表示，IPAC要求會員國必須有兩大政黨的共同代表，才能成為正式會員，「非常感謝民眾黨與陳昭姿委員願意在去年加入，讓台灣能正式成為IPAC會員，這是台灣外交上的重大進展，也是跨黨派合作的典範。」 她指出，IPAC的制度設計促成其在短時間內快速成長並具有強大影響力。因為當各國主要政黨都願意共同參與時，決議的影響力更能延伸至政府層級，去年IPAC推動的「聯大2758號不涉台模範決議文」即在全球近十個議會獲通過，顯示其行動力與凝聚力。 范雲也還原蕭美琴副總統在歐洲議會發表演說的盛況，形容現場「震撼又感動」，五十多位跨黨派國會議員全體起立鼓掌，掌聲久久不歇，演講結束後更有議員紛紛上前合照、索取講稿。各國議員盛讚蕭美琴的演說深刻剖析台新頭殼 ・ 1 天前
曝蕭美琴訪歐期間遇諸多變數 林佳龍：感謝歐盟提供協助
副總統蕭美琴日前現身歐洲議會，並於對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表專題演說，被視為重大外交突破。對此，外交部長林佳龍今天（11日）表示，外交部對中國可能的打壓干擾，皆已做好沙盤推演與因應策略。雖然過程中遇到許多變數，但團隊一一克服，他也特別感謝歐盟及歐洲國家提供協助，讓蕭美琴能代表台灣，順利向世界傳遞重要訊息。鏡報 ・ 1 天前
黃明志交保待釋 律師：最快今晚離開
（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，當地媒體今天上午引述黃明志委任律師鄭清豐報導，預估今晚完成保釋程序後，才可以離開拘留地點。中央社 ・ 2 小時前
曹興誠推薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤稱「絕對KO蔣萬安」：但立院黨團私心需要他
聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文喊話總統暨民進黨主席賴清德應徵召立委沈伯洋參選台北市長，稱讚沈「各方面都碾壓蔣萬安」。對此，同樣屢被點名參選的民進黨立委吳思瑤表示，這建議非常有創意與政治卓見，但須尊重沈的個人意願，就她所知，參選市長不是沈的人生選項，站在民進黨團私心立場，需要沈伯洋留在立法院。鏡報 ・ 1 天前
曹興誠推沈伯洋選台北市長！藍議員狂酸「曹公送箭」：絕對支持
2026大選戰聲起，民進黨的台北市長人選引發討論，雖有吳怡農確定參選，卻是雜音多。前聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。此言引來國民黨議員狂酸，「挺喜歡的」、「絕對支持！」中時新聞網 ・ 1 天前
8點女星爆私事太多頻請假！慘遭編劇賜死 民視回應曝真相
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星賴慧如在6年內接演了5部8點檔，而今年29歲的她在劇中更是超齡演出，不只演出母親的角色，甚至還演到阿嬤。由於賴慧如不...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
【公告】第一保提報董事會114年第三季財務報告
日 期：2025年11月11日公司名稱：第一保(2852)主 旨：第一保提報董事會114年第三季財務報告發言人：吳東穎說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/112.審計委員會通過日期:不適用3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,681,1105.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,015,7996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):890,2577.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):890,5458.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):731,3999.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):731,39910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4311.期末總資產(仟元):20,314,40212.期末總負債(仟元):11,440,47413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,873,92814.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「中央社財經 ・ 1 天前
造謠者慘了！竟誣指蕭美琴歐洲演說「斥巨資購買」 卓榮泰說重話
即時中心／黃于庭報導副總統蕭美琴日前赴比利時布魯塞爾，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並發表演說受到全球矚目；然而網路卻謠傳「法國BBC報導，台灣砸80億歐元換蕭美琴20分鐘演講」，總統府隨即發聲明駁斥，此為惡意捏造消息，外交部也已報警處理。對此，行政院長卓榮泰今（11）日重話，表示一定嚴查速辦。民視 ・ 1 天前
蕭美琴IPAC演說與在野分享光環 王鴻薇：對比賴清德格局高下立判
副總統蕭美琴日前於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會發表演說，創下台灣副元首出訪非邦交國首例，民眾黨立委陳昭姿透露，蕭美琴親自寫信向她道謝。對此，國民黨立委王鴻薇批評，蕭美琴大方感謝在野黨立委，賴清德卻雞腸鳥肚只會鬥。中天新聞網 ・ 22 小時前
蕭美琴IPAC演講「范雲邀請」？郭正亮：跟歐洲議會無關
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說；旅美教授翁履中直批偷渡演戲，他覺得丟臉。前立委郭正亮直言，蕭美琴的演講只是場邊活動，跟歐洲議會無關，也沒列入紀錄。IPAC共同主席之一的范雲邀請，有什麼了不起？中時新聞網 ・ 14 小時前
還原蕭美琴演說現場！范雲指「掌聲久久不停歇」各國議員徵詢演講稿：對台在艱困中努力分析透徹
范雲表示，本次IPAC關於維持現狀的宣言非常有意義，宣言反對單方面改變臺海現況，並且特別定義違反現況行為...放言 Fount Media ・ 1 天前
IPAC年會 范雲：感謝陳昭姿去年願意加入
（中央社記者林敬殷台北12日電）副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，民進黨立法院黨團今天表示，感謝民眾黨立委陳昭姿參與，讓台灣成為IPAC會員，面對中共跨境鎮壓的威脅，也證明民主同盟國家合作的重要。中央社 ・ 1 天前
安葆前3季6.03元 10月營收增145%
【記者柯安聰台北報導】電力系統整合服務商安葆公司(7792)公布2025年第3季合併財報。受惠半導體關鍵客戶持續擴廠，雖然第2季受到不利匯率影響，所幸美元匯率於第3季回穩，安葆前3季合併營收41.41...自立晚報 ・ 14 小時前
IPAC歷史性宣言 范雲：繼2758不涉台後進一步討論國際地位
民進黨立委范雲擔任IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）共同主席，於台灣時間昨（12日）晚間公布快訊，指出為期3天的2025布魯塞爾高峰會後，IPAC公布現場由28國國、超過50位跨黨派國會議員共同通過之決議，其中出現「對（台灣／海峽兩岸）現狀的宣言」（DECLARATION ON THE STATUS QUO）一章。鏡新聞 ・ 3 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
沈伯洋領軍！樊啟明推「六都明星隊」 網友笑：在野黨完了
2026地方大選將至，民進黨台北市長人選備受關注。聯電創辦人曹興誠12日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。資深媒體人樊啟明在臉書點名民進黨六都可能人選，調侃若民進黨提出這樣的陣容，在野黨怎麼會是對手。中天新聞網 ・ 5 小時前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前