還原蕭美琴IPAC演講現場 范雲：多國議員來要講稿讚分析透徹

副總統蕭美琴日前應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。在現場見證的民進黨立委范雲今（11/12）天還原經過，表示蕭演講結束後，50多位跨黨派議員都起立鼓掌，而且紛紛希望跟她合照，自拍，甚至事後向她詢問演講稿，因為眾人認為蕭對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。

民進黨立法院黨國今早召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，在現場見證的副幹事長范雲分享在2025 IPAC布魯塞爾高峰會現場的觀察與收穫，她說，今年是台灣首次以IPAC會員國身分出席，而且IPAC組織其中一項的特色，成員國的兩個政黨都必須都有代表參與、符合「跨黨派」前提，因此特別感謝民眾黨立委陳昭姿去年願意加入IPAC。

提到全球矚目的演說，范雲表示，這次蕭美琴演講非常成功，50幾位跨黨派議員在演說結束時，掌聲久久不停歇，紛紛希望跟她合照，自拍，甚至在蕭美琴離開後，成員們更向她詢問演講稿，因為其他國家國會議員皆認為蕭美琴對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。

范雲強調，這不只是象徵性的對臺灣的支持，各國是希望能夠聆聽、學習，參考台灣在對抗中國威權擴張第一線的經驗跟建議。

范雲指出，IPAC這次通過的布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為，各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府為應對與中國相關的騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續會為跨國鎮壓受害者，提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。

范雲說，這項公告，顯示IPAC站出來譴責：跨國鎮壓是傷害國際人權，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓，IPAC這次針對西藏的議題、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及台海的維持現狀發表相關的宣言或聲明。

范雲表示，這次IPAC關於維持現狀的宣言非常有意義，宣言反對單方面改變台海現況，並且特別定義違反現況行為，包括阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排。

范雲說，這是IPAC繼上一次的聯大2758號不涉台後的更進一步，阻止台灣或干涉其他國家與台灣往來就是在違反現況；IPAC也針對中共這些違反現狀的行為，要求各國政府應該要考慮有實質影響力的制裁，這次年會20幾個國家、50幾位國會議員在場，經過了熱烈的討論後舉手通過決議，完整版有待IPAC官方公布。

