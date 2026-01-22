還原詹能傑殉職關鍵！火場共用面罩氧氣瞬間剩10bar 義消急喊「共生」

即時中心／連國程報導

基隆市樂利三街社區昨（21）日深夜惡火，41歲的仁愛分隊小隊詹能傑為了救出所有受困民眾，三度衝進火場，甚至在生死關頭脫下自己的面罩給需要的民眾使用，最後不幸殉職。基隆市政府及消防隊表示相當沉痛，而當時與詹能傑一同衝進火場搜救的義消盧彥宏，還原「奪命關鍵」，讓人鼻酸。

盧彥宏指出，他在昨日深夜與詹能傑一起三次進入火場，因為屋主的女兒羅姓女子仍受困待援，詹能傑發現羅女還有呼吸，馬上決定將自己的呼吸面罩讓給對方使用，自己再與義消共用一個面罩，然而詹能傑的計畫並未奏效，因為兩人共用同一個氧氣瓶，讓氧氣數值瞬間降至10bar，遠低於正常情況下至少要有的280bar，氧氣瓶很快就不夠用了，義消趕緊喊「共生、共生」後隨即逃出，但是詹能傑卻因吸入過多一氧化碳，昏迷在火場內。



盧彥宏說，詹能傑把自己的氧氣面罩給羅女後，隨即轉身向義消要面罩，但是義消並沒有配備共生面罩，因此詹能傑僅能與義消共用。當時在火場內的義消摸到詹能傑的臉，對於他沒配戴頭盔感到相當驚訝，趕緊拿自己的呼吸器給詹能傑，但是義消自己的氧氣也快用完，只能拚盡最後剩餘的力氣逃出屋外，否則詹能傑與義消都會沒命，義消脫困後一度沒辦法正常說話，只能趴在地上大口呼吸。



這起大火造成2死4傷，一名消防隊員在搜救過程中遭到電擊，緊急送醫，其餘3名受傷的民眾目前均無大礙，真正的起火原因仍有待調查。

