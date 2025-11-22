還原財劃法協商過程 陳培瑜：傅崐萁主導議事、韓國瑜無力可回天
〔記者李文馨／台北報導〕行政院院會20日通過財劃法修正案，以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查，但立法院院會昨仍針對離島條款通過財劃法部分條文修正案。民進黨團書記長陳培瑜還原協商過程，韓國瑜昨在議程協商前曾邀請黨內資深財政立委與政院溝通，並在協商提出院版、黨版併同討論建議，但不被國民黨團總召傅崐萁採納，質疑韓國瑜只能由傅崐萁主導議事，而韓只能被晾在一旁無力可回天。
陳培瑜表示，行政院版本的財劃法20日已經送進立法院，待25日的程序委員會通過，一旦確定可以赴委審查，行政院與立法院之間對於院版財劃法的討論就有機會正式展開。對於立法院長韓國瑜而言，兩院若可以因此開展正向對話，不僅國家財政問題有解，朝野之間的矛盾更有可能因此更見新的契機。
韓國瑜昨邀賴士葆、林思銘會前會 肯定院版財劃法
陳培瑜指出，行政院長卓榮泰針對財劃法遞出橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，主動邀請國民黨內號稱最熟悉政府財政運作的兩位立委賴士葆、林思銘，在昨天早上與財政部部長、行政院秘書長先行交換意見。該場會議與會者包含韓國瑜、財政部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵、賴士葆、林思銘、柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜等立委。
陳培瑜表示，這場由韓國瑜協調主持的會議中，兩位在野黨財政立委也表現出對於院版財劃法的肯定，並且進一步要求財政部要再進一步給出各縣市所能分配的數字，行政院也第一時間答應下週會將試算數字先給兩位委員。
韓國瑜主動提議院版、黨版財劃法併同討論
陳培瑜說，韓國瑜在這場會議中，更主動提起「等行政院版本的財劃法付委後再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法」。她原先期待當天即將展開的朝野議程協商中，可以聽見韓國瑜對此的主張，並展現立法院長中立客觀的立場、協調溝通的能力。畢竟韓國瑜的前輩是王金平院長，面對朝野政黨之間的衝突，都必須以國家利益為優先，積極調和，讓共識最大化。
陳培瑜指出，從結果來看，國民黨和民眾黨在21日仍堅持表決通過財劃法調整公式的補破網條文，他們當然一如既往的沒有承認去年12月的修法錯誤，還厚顏無恥的在三讀後鼓掌叫好。她對於韓國瑜有機會、有能力主持院會的期待落空了。
傅崐萁主導院會議程 韓國瑜無力回天
她說，不知道韓院長對於自己給予卓院長的承諾、下週二程序委員會是否能夠順利通過行政院版財劃法的問題，是否也開始頭痛了？還是，韓院長更頭痛的其實是國民黨立法院黨團在過去的三個會期中，只能由傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都只能聽命於傅崐萁，而韓國瑜院長只能被晾在一旁，無力可回天？
陳培瑜表示，就連11月21日韓國瑜安排了會議，也在議程協商中提出建議，但根本不被傅崐萁採納，不正是徹底體現了誰才是權力領袖；也就是說，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜院長對內對外何來話語權？就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有何用。
陳培瑜說，國民黨在立法院內的權力分配與風向，是他們自己的家務事，但是對於國人來說，更重視的是在國家各項政策推動下，每一個受到影響的國人其權利必須要被重視與尊重，而她個人認為這正是朝野立委在這個會期最重要的事情之一。她也呼籲，在野黨共同為國人謀福利，以行政院版財劃法為藍本，理性討論，讓國家財政回到正軌。
