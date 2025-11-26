還原關鍵時間軸！家暴男殘殺夜店女公關 竟在「路人面前拖屍」丟棄

劉柏葳涉嫌殺害夜店公關谷女後，竟在路人面前拖行棄屍。資料照。呂志明攝



21歲夜店保全劉柏葳，因不滿在同家夜店擔任公關的谷姓女友提分手，出手狂打谷女巴掌，還剪爛她的私人物品。谷女聲請暫時保護令獲准後，警察打電話通知劉男，他竟騎車到信義影城停車場，埋伏殺害谷女。台北地檢署今（11/26）日依殺人罪起訴劉男，他犯案關鍵時間軸也一併曝光，警察當天晚上6點打電話，他8點就到定點埋伏，事後甚至當路人的面拖行谷女身體，想棄屍在樓梯間。

調查指出，劉柏葳和谷女都在台北市信義區某地下1樓夜店工作，兩人相識後曾短暫交往，但劉男經常疑神疑鬼，懷疑谷女對他不忠，今年5月14日，劉男出手狂打谷女6個巴掌，打到谷女臉部腫起來、鼻腔流血，甚至拿剪刀剪壞谷女的名牌衣物，砸破iPad螢幕，還丟棄谷女好幾支鞋。谷女後來赴醫院驗傷，同時前往派出所報案，並聲請暫時保護令。

然而，檢方發現，兩人分手後，劉柏葳在同年5月30日、7月12日、7月17日，仍持續前往谷女住處，在附近徘徊等候，試圖圍堵谷女。直到7月28日，台北地院核發暫時保護令，命令劉男不准傷害谷女的身體或精神，並於隔日寄到劉男的租屋處。按照行政流程，宜蘭縣政府警察局羅東分局警員，於7月30日晚上6點10分撥打劉男的手機，在電話內告知保護令的內容。

谷姓夜店女公關聲請暫時保護令，但仍遭前男友劉柏葳殘忍殺害。翻攝IG

沒想到，劉男聽完電話，晚上8點就到信義區信安街附近租車，並於8點10分左右開車到信義威秀影城地下停車場埋伏。谷女最後是在8點41分現身，劉男上前交談，兩人爆發口角衝突，劉男便掏出彈簧刀，朝谷女喉嚨、腹部、背部等部位狂刺30刀至50刀，全程將近1分鐘。谷女失去意識後，劉男為了掩蓋犯行，還把谷女拖行到樓梯間下方空間棄置，過程全被路人看在眼裡。

事後路人報警，警察和救護人員獲報到場，將谷女送醫急救，但仍因左頸動靜脈破裂及多處臟器穿刺傷，宣告不治。劉男則是於案發後，就把車開回去還，接著在晚上8點49分，改騎機車直衝位於宜蘭的外公家躲藏，最後被拘提到案。

檢察官認定，劉柏葳涉犯《家庭暴力防治法》違反保護令罪、《刑法》殺人罪嫌，於今日提起公訴。全案將移由國民法庭進行審理。

事發後，警方及醫護人員趕到現場採證，並將谷女送醫，但谷女仍宣告不治。林建嘉攝

