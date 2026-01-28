還原陳菊請辭真相！潘孟安深夜發文「萬般不捨」 怒批政治髒水：她曾寫好遺書面對死刑

總統府祕書長潘孟安透露，陳菊早在生病之初就已向總統提出請辭。（翻攝自潘孟安臉書）

監察院長陳菊日前傳出請辭消息，引發外界政治聯想與口水攻擊。對此，總統府祕書長潘孟安今（28日）晚間於臉書發長文還原真相。潘孟安透露，陳菊早在生病之初就已向總統提出請辭，雖然總統希望她以健康為重、安心養病，但責任感極強的陳菊不願因復健耽誤公務，多次堅持辭意，最終才在總統「萬般不捨」下獲得批准。

白色恐怖血淚！曾與死神擦身而過 潘孟安感嘆：她將青春全然託付台灣

面對近期陳菊因病請假遭到的政治抹黑，潘孟安感到萬分痛心。他回憶陳菊的一生都奉獻給了台灣民主，在白色恐怖時期，她是極少數被以死刑起訴的政治犯。潘孟安形容，陳菊在那個隨時可能告別世界的時刻，早已寫好遺書、平靜地面對死亡與鐵窗，與無數先輩走過血淚斑斑的民主路，這份堅韌不應被無情的政治口水所掩蓋。

「我心中最敬重的阿姐」 潘孟安：望菊姐保重身體繼續前行

「看著那些對她潑去的髒水，我感到萬分不捨。」潘孟安在文中稱陳菊是他政治生涯中最重要的前輩，更是他心中最敬重的「阿姐」。他強調，陳菊心中始終牽掛著台灣，看到這份辭呈，心中除了心疼，更多的是敬意。文末，潘孟安也送上最真摯的祝福，希望陳菊能好好保重身體，並在未來的民主路上，繼續與台灣攜手前行。

