還原館長毀滅黑料爭議時間線！前員工連發錄音檔 怒控他「敢做不敢當」

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢昨（14）日遭昔日元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉爆出多件毀滅級黑歷史後，火速在直播回應爆料內容並非事實，並反指前員工勒索他。對此，李慶元在發布3人不自殺聲明後，嘲諷館長惡人先告狀，不說實話，沒有擔當，並陸續發布多段對質聊天記錄、錄音檔與疑似合夥契約，內容包含前員工指控館長「叫我去你家睡嫂子那件事情」，而館長則回覆「拜託，那多久了！」等關鍵字句，引發震撼。

網紅「館長」陳之漢昨（14）日遭昔日元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉爆出多件毀滅級黑歷史。（圖/翻攝館長 YT）

回顧整起事件的源頭，李慶元作為成吉思汗健身俱樂部的資深元老、前副總在直播上控訴，館長在經營上把合夥人當「韭菜」收割，不僅私德有問題，更揭露其「正義人設」全是包裝。李慶元還在直播中爆料館長不舉，逼迫小偉拍鳥照給館嫂以滿足其慾望，甚至要求對方與館嫂發生性關係，更指控館長涉及收受中國資金。

面對質控，館長火速在直播上作出回應，強調爆料內容並非事實，並反指前員工持有他的私密影片與對話紀錄，企圖藉此勒索2000萬元。他表示，先前向對方說的「對不起」只是因為對方稱自己「等這句話等了十年」，他因情緒被牽動才脫口而出，並不代表承認任何指控。

隨後，李慶元在發布3人不自殺聲明後，陸續在臉書釋出聊天截圖，還有據稱是11月7日3人對質時所錄的音檔，其中出現前員工質問館長「你怎麼能對我做這種事」，面對館長的疑慮，他進一步表示，「叫我去你家睡嫂子那件事情」，館長則回應「拜託，那多久了」。李慶元在貼文中反問，「你還要狡辯什麼，正常一個人沒做過的事情，是不會像你這樣回覆的」。

李慶元並同步貼出合夥契約，質疑館長實際出資最少卻具有主導地位，控訴其在經營與人事上長期有不當作為。甚至其中有一段錄音，還出現公司高層詢問館長「什麼時候能拿到錢？」館長則表示，中國那邊要看他表現等。李慶元也特地強調，當初會選擇錄音，是因為館長是個出爾反爾的人，「敢說不敢做，做了又不認，今天要是沒有這些音檔，我們會被他害慘」。爆料一出迅速在PTT與社群平台引發熱議和二次發酵。

