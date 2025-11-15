還原館長毀滅黑料爭議時間線！前員工連發錄音檔 怒控他「敢做不敢當」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
網紅「館長」陳之漢昨（14）日遭昔日元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉爆出多件毀滅級黑歷史後，火速在直播回應爆料內容並非事實，並反指前員工勒索他。對此，李慶元在發布3人不自殺聲明後，嘲諷館長惡人先告狀，不說實話，沒有擔當，並陸續發布多段對質聊天記錄、錄音檔與疑似合夥契約，內容包含前員工指控館長「叫我去你家睡嫂子那件事情」，而館長則回覆「拜託，那多久了！」等關鍵字句，引發震撼。
回顧整起事件的源頭，李慶元作為成吉思汗健身俱樂部的資深元老、前副總在直播上控訴，館長在經營上把合夥人當「韭菜」收割，不僅私德有問題，更揭露其「正義人設」全是包裝。李慶元還在直播中爆料館長不舉，逼迫小偉拍鳥照給館嫂以滿足其慾望，甚至要求對方與館嫂發生性關係，更指控館長涉及收受中國資金。
面對質控，館長火速在直播上作出回應，強調爆料內容並非事實，並反指前員工持有他的私密影片與對話紀錄，企圖藉此勒索2000萬元。他表示，先前向對方說的「對不起」只是因為對方稱自己「等這句話等了十年」，他因情緒被牽動才脫口而出，並不代表承認任何指控。
隨後，李慶元在發布3人不自殺聲明後，陸續在臉書釋出聊天截圖，還有據稱是11月7日3人對質時所錄的音檔，其中出現前員工質問館長「你怎麼能對我做這種事」，面對館長的疑慮，他進一步表示，「叫我去你家睡嫂子那件事情」，館長則回應「拜託，那多久了」。李慶元在貼文中反問，「你還要狡辯什麼，正常一個人沒做過的事情，是不會像你這樣回覆的」。
李慶元並同步貼出合夥契約，質疑館長實際出資最少卻具有主導地位，控訴其在經營與人事上長期有不當作為。甚至其中有一段錄音，還出現公司高層詢問館長「什麼時候能拿到錢？」館長則表示，中國那邊要看他表現等。李慶元也特地強調，當初會選擇錄音，是因為館長是個出爾反爾的人，「敢說不敢做，做了又不認，今天要是沒有這些音檔，我們會被他害慘」。爆料一出迅速在PTT與社群平台引發熱議和二次發酵。
更多FTNN新聞網報導
館長親上火線直播！反問員工「委屈怎麼還回來」 哽咽喊話：感謝大陸同胞信任
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
爆館長黑料！大師兄遭反咬恐嚇取財 最新發聲怒嗆提告：不爽針對我就好
其他人也在看
館長夫婦遭爆「性騷下屬」下令拍私處！律師：恐觸刑法
館長夫婦遭爆「性騷下屬」下令拍私處！律師：恐觸刑法EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
「大師兄」遭反咬恐嚇 細數館長過往怒：讓人心寒
「大師兄」遭反咬恐嚇 細數館長過往怒：讓人心寒EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
「叫小偉X館嫂」還傳性愛片！館長遭前員工毀滅式爆料 8大惡行曝光
知名網紅「館長」陳之漢近日深陷空前風暴！昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉，連日於直播中丟出震撼爆料，宛如掀開多年的黑箱內幕。李慶元指出，錄音中可聽見館長過去曾要求特助小偉，到蘆洲館「拍懶覺（男性生殖器）」傳給他。而館長的理由更讓現場觀眾目瞪口呆：「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老二小，嫂子要看你的老二。」直播聊天室全面洗版。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
投訴北市府官網出現「上海市」 社會局：針對公眾人物散播謠言 並未對民眾提告
前綠委高嘉瑜在社群平台發文指出，有位76歲老翁投訴在領取北市重陽敬老禮金網頁上，看到「上海市區公所」字樣。對此，北市社會局報警處理並提出刑事告訴。高嘉瑜14日和投訴人舉辦記者會，指出第一時間擔心是詐騙網站，卻被市府誣指是有心人士、刻意為之，還威脅要提告偽造文書，又氣又怕。社會局駁斥，報案針對的是身為公眾人物「持續發文、公然散播謠言」的行為，並沒有對陳情詢問的民眾提告，請勿持續混淆視聽。中時新聞網 ・ 1 天前
控北市府網站出現「上海市」反出包！ 高嘉瑜氣壞：你們跟大全聯一樣
前立委高嘉瑜公開北市府網站截圖，指稱有長輩掃描重陽敬老禮金QR碼後，頁面竟出現「上海市區公所」等內容。她痛批市府未釐清原因就否定民眾疑慮，並質疑是否存在駭客入侵、廠商疏失或其他管理漏洞。對此北市社會局中廣新聞網 ・ 1 天前
館長被爆料藏2陰謀「與中共有關」！台派女神全說了
娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）昨（14）日先是透過直播透露自己遭勒索恐嚇，沒想到事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播進行「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，甚至涉嫌性騷擾。對此，台派女神徐閉有感而發，好奇「成吉思汗到底賠了多少錢，公司副總才會出來對館長反目成仇」，並點出「2暗黑陰謀」，感嘆「習大大覺得館長績效差要換人了」。民視 ・ 16 小時前
北市府喊告高嘉瑜！社會局長為「這事」怒報警：恐涉犯兩刑事罪
即時中心／高睿鴻報導中國近年對台灣的滲透無孔不入，使我國社會人心惶惶，前立委高嘉瑜最近又兩度於社群平台發文，宣稱北市府打造的重陽敬老禮金網頁，竟然出現「上海市區公所」等文字，掀起輿論譁然。但北市社會局長姚淑文今（14）受訪時強調，高嘉瑜張貼的圖文為不實訊息，市府已於昨（13）天向警方報案；另表示，倘若確認有偽造、甚至入侵公務系統等情事，將立即提告偽造文書罪、妨害電腦使用罪。民視 ・ 1 天前
角逐彰化縣長 藍綠白八仙過海
距明年九合一大選投票日還有1年多，下屆彰化縣長可能人選藍綠白共多達8人，民進黨4人均完成黨內意願登記，競爭激烈；國民黨、民眾黨在「藍白合」共識下，誰將出馬與民進黨一較高下，受到高度關注。中時新聞網 ・ 1 天前
陳素月表態選彰化縣長 爭取提名成立辦造勢大會
中部中心 / 李文華 彰化報導儘管距離明年彰化縣市長選舉，還有一段時間，但已經有不少參選人積極表態，深耕基層的立委陳素月也決定要參選縣長，爭取黨內提名。更在彰化員林服務處，掛牌成立競選縣長辦公室，她會和已經表態競選的參選人，兄弟爬山、各自努力，爭取最後勝出。民視 ・ 19 小時前
敬老金網頁驚見「上海市」北市社會局稱「有心人士刻意操作」高嘉瑜轟：心態傲慢
[Newtalk新聞] 民進黨前立委高嘉瑜日前爆料，有民眾掃描台北市政府發放的重陽敬老禮金傳單QR碼後，網頁竟出現「上海市區公所」字樣，質疑是響應中國統一目標，已成上海市？但社會局駁斥是子虛烏有、「有心人士刻意操作」，已報警提告，高嘉瑜再度痛批，北市府心態傲慢，要不要改成「大市府」？ 高嘉瑜13日在臉書發文表示，接獲民眾投訴，掃描北市社會局重陽敬老禮金傳單上的QR code後，進入的網頁上竟寫著「詳細資訊請諮詢上海市各區公所社會課」，質疑台北市響應中國國家主席習近平的「共進統一」嗎？雖然網頁已更正，但台北市政府應該說清楚，為何台北市會變成上海市？是駭客入侵還是廠商問題？為什麼這種低級錯誤一再發生？ 社會局回應，此為子虛烏有謠言，，原因出在Chrome網站翻譯設定，「若為有心人士刻意操作，深表遺憾與譴責」，已報警提告。 對此，高嘉瑜痛批，北市府網頁出現上海市字樣，不是「子虛烏有」，更不是「有心人士」刻意為之，而是年長市民在掃描市府重陽敬老金QR碼後，出現的網頁，當下擔心遭到詐騙，更疑惑台北市政府網頁為何出現「上海市」區公所，向她投訴。 高嘉瑜直言，北市府該做的是，說明與研究更完善的設計，新頭殼 ・ 1 天前
現有議員席次再加7！民進黨彰化將推24席
[NOWnews今日新聞]明年九合一選舉，彰化縣已有4名綠營戰將表達參選縣長意願，民進黨縣黨部今公布2026年縣議員各區提名席次。10個選舉區共提名24席，其中彰化、和美、田中、二林維持現有席次，員林...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
成立競辦角逐彰化縣長 陳素月喊準備好承擔重責
陳素月表示，過去擔任四屆立委選舉中，分別獲得53.61%、57.24%、53.42%、52.01%的得票率，穩定過半的支持，是鄉親對她的厚望，也是推動她持續向前的力量。每一票都代表著鄉親的信任，讓她能堅定地做人民的聲音、扛起責任、全力以赴。她指出，擔任立法委員十年間，一直以推動...CTWANT ・ 14 小時前
獨家／滑Threads應徵「婚紗模特」 25歲女遭詐近200萬
獨家／滑Threads應徵「婚紗模特」 25歲女遭詐近200萬EBC東森新聞 ・ 12 小時前
館長私下嗆「裝肖維、喝酒咖」 汪小菲回應曝光！
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，多項指控包括館長介入他人感情、性...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
館長遭毀滅式爆料「叫小偉去X館嫂」還逼玩3P 鄉民整理8大惡行一文看懂
網紅館長（陳之漢）近日遭到毀滅式爆料，昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉，連日於直播驚爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，影片曝光後隨即引發熱烈討論。對此就有鄉民整理出完整懶人包。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「玉澤演坐過」！ 公車椅子成朝聖地 粉絲：比博愛座難搶
知名韓星玉澤演因拍戲來台，常常現身台中街頭，也在IG貼出到台中公園、逢甲夜市等景點照片，還自己搭公車到處逛，而他搭的那班公車司機，當時就認出玉澤演，心情興奮，事後還在玉澤演坐過的位置上貼A4紙寫「玉澤...華視 ・ 14 小時前
敵我不分！馬英九、洪秀柱「跟進中國」批高市 吳思瑤火大開轟了
即時中心／黃于庭報導日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，昨（14）日發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。未料，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱先後發表與中國同調之言論，指稱高市言行躁進、兩岸問題輪不到外國政客指點江山等。對此，民進黨立委吳思瑤怒轟，國民黨敵我不分，馬、洪2人更不代表台灣。民視 ・ 16 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 6 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前