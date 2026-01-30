還原骨位暢通氣血 有效緩解偏頭痛

頭痛可能是骨架出問題。很多人頭痛者不出原因，只能吃止痛藥，但中醫師表示，打電腦或長期坐辦公室的民眾，姿勢不良，肩關節鎖死、胸椎僵硬、長期駝背或低頭，都會讓氣血無法順利上行，最後把壓力集中表現在「頭痛」上。吃藥只能暫時緩解，中醫的傷科處理的不是只有頭，而是打開胸椎、放鬆肩頸、恢復呼吸與氣血的流動。當通道被打開，許多多年頭痛，常常就一起改善，而不再依賴長期用藥。

這是你打電腦的姿勢嗎？越打越認真，身體不自覺往前傾，肩膀聳起，不正確的姿勢長期下來，可能就是頭痛的原因。病患 陳小姐：「這半邊臉都是麻的，不能呼吸 眼睛不能看(酸澀)，整顆頭大概都是痛的 這一側。」

自媒體業的陳小姐，就是天天都要使用電腦，頭痛好久的時間，都以為是感冒，後來看了中醫，才發現頸椎的骨頭偏掉了。台中慈濟醫院中醫師 陳相如：「那我們手臂向前一鎖住之後，我們兩側的斜角肌也都會緊起來，一緊起來之後，它就會容易夾到神經跟血管，變成所謂的胸廓出口症候群。」

就是肩頸的血流不順暢，卡住了，中醫師利用小針刀，針灸或是跟姿勢的調整來處理。台中慈濟醫院中醫師 陳相如：「幫你做調整喔，雙手抱脖子十指交扣，來手夾起來，這些外在的異常訊號解除之後，他的身體可動性增加了，血管的壓迫也會減少，身體就需要付比較少的力氣，就可順利的把血打到頭頂 。」

醫生教我們兩個簡單的動作，可以放鬆肩頸的肌肉群。台中慈濟醫院中醫師 陳相如：「手往前伸 慢慢地往後拉，慢慢地往後拉，可以同時訓練到手臂三角肌，背部往後夾的時候，有大小菱形肌的訓練。」

或者是手臂平舉，像是小雞揮動翅膀一樣，隨時隨地都可以做，動作很簡單，但最放鬆肌肉很有幫助，骨頭肌肉回到正常位置，血氣順暢，頭就不痛了。

