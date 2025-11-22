還原《財劃法》協商過程 陳培瑜批韓國瑜「無力可回天」任由傅崐萁主導議事

藍白昨仍針對離島條款通過《財劃法》部分條文修正案，民進黨立委陳培瑜還原協商過程。（資料照片／鄒保祥攝）

行政院院會20日通過《財劃法》修正案，盼立院下週就能付委審查，但立法院院會昨仍針對離島條款通過《財劃法》部分條文修正案。民進黨立院團書記長陳培瑜還原協商過程，韓國瑜昨在議程協商前曾邀請黨內資深財政立委與政院溝通，並在協商提出院版、黨版併同討論建議，但不被國民黨團總召傅崐萁採納。她質疑韓國瑜只能由傅崐萁主導議事，而韓只能被晾在一旁無力可回天。

陳培瑜表示，院版《財劃法》已經送進立法院，待25日程序委員會通過，確定後就可付委審查，行政院與立法院之間對於院版《財劃法》的討論就有機會正式展開。對於韓國瑜而言，兩院若可以因此開展正向對話，不僅國家財政問題有解，朝野之間的矛盾更有可能因此更見新的契機。

廣告 廣告

陳培瑜指出，行政院長卓榮泰針對《財劃法》遞出橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，主動邀請國民黨內號稱最熟悉政府財政運作的兩位立委賴士葆、林思銘，在昨天早上與財政部部長、行政院秘書長先行交換意見。

陳培瑜表示，這場由韓國瑜協調主持的會議中，兩位在野黨財政立委也表現出對於院版《財劃法》的肯定，並且要求財政部要再進一步給出各縣市所能分配的數字，行政院也第一時間答應下週會將試算數字先給賴士葆、林思銘。

陳培瑜說，韓國瑜在這場會議中，更主動提起「等行政院版本的《財劃法》付委後再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法」。她原先期待當天即將展開的朝野議程協商中，可以聽見韓國瑜對此的主張，並展現立法院長中立客觀的立場、協調溝通的能力。

陳培瑜指出，但結果來看，國民黨和民眾黨在21日仍堅持表決通過《財劃法》調整公式的補破網條文，他們一如既往的沒有承認去年12月修法錯誤，還厚顏無恥的在三讀後鼓掌叫好。她對於韓國瑜有機會、有能力主持院會的期待落空了。

陳培瑜反問，不知道韓國瑜對於自己給予卓榮泰的承諾、下週二程序委員會是否能夠順利通過行政院版《財劃法》的問題，是否也開始頭痛了？韓國瑜更頭痛的是國民黨立法院黨團在過去的三個會期中，只能由傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都只能聽命於傅崐萁，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天？

陳培瑜表示，就連11月21日韓國瑜安排了會議，也在議程協商中提出建議，但根本不被傅崐萁採納，不正是徹底體現了誰才是權力領袖；也就是說，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內對外何來話語權？就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有何用。

陳培瑜重申，國民黨在立法院內的權力分配與風向，是他們自己的家務事，但是對於國人來說，更重視的是在國家各項政策推動下，每一個受到影響的國人其權利必須要被重視與尊重，而她個人認為這正是朝野立委在這個會期最重要的事情之一。她呼籲，在野黨共同為國人謀福利，以行政院版《財劃法》為藍本，理性討論，讓國家財政回到正軌。



回到原文

更多鏡報報導

立院三讀再修《財劃法》 將離島與本島統籌款公式分開計算

藍白突襲再修財劃法 鍾佳濱深夜感慨：政治修法無法使地方受惠

不等院版！藍白再修財劃法 吳思瑤痛批：藍白造孽「比惡更惡」