還原「鯛魚排藥檢」烏龍過程 食藥署今南下啟動全面查驗

高雄市政府衛生局日前檢驗全聯販售的台灣鯛魚排，聲稱檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，導致全台緊急回收下架，引發消費者恐慌。然而事件昨晚出現戲劇性轉折，衛生局承認檢驗結果有誤，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有正式結論。

高雄市政府衛生局台灣鯛魚排鬧出大烏龍，食藥署今天將南下調查。（圖／中央社）

衛生局調查發現，已於十一月四日離職的陳姓女研究助理違規變更儀器關鍵參數，導致檢驗數據被放大十倍，最終呈現「不合格」結果。衛生局已依偽造文書罪及使公務人員登載不實罪嫌將案件移送司法調查，並立即通報食藥署啟動後續處理程序。

這起藥檢烏龍風波源於衛生局十月抽檢四十個不同品項食品檢體，每件檢體均檢驗四十八項藥物殘留項目。由陳姓研究員負責禁藥檢測流程，包含操作液相層析串聯質譜儀LC-MS/MS儀器及判讀數據等工作。衛生局進一步說明，儀器檢驗極限值為0.01ppm，四十件檢體中，僅台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，首次驗出數值0.030ppm，複驗數值0.028ppm，因不符合未檢出標準，遂要求全面回收下架。

負責供應魚排的「口湖漁類生產合作社」對此結果提出質疑，強調進貨前抽驗均未檢出問題。該合作社隨後送驗同批次產品原料留樣品，並交由第三方公正單位SGS複驗，結果同樣顯示「未檢出」，引發衛生局啟動回溯檢驗流程。

衛生局重新檢視實驗檢驗科儀器後，發現品管紀錄正常，但設定條件遭更改，導致檢驗計算被放大十倍。在變更設定條件下，其他三十九件檢體皆為未檢出，唯獨魚排被檢出。對此現象，衛生局推測可能是「雜訊干擾」導致數據被放大十倍，使該檢體成為此次唯一呈現檢出的樣本。

針對鯛魚禁藥烏龍，高雄市長陳其邁已三度公開致歉。 （示意圖／翻攝自高雄市經發局臉書）

《根據匯流新聞網》報導，食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧受訪表示，由於高雄市衛生局已知錯誤發生原因，因此，食藥署人員主要是協助檢視高雄市衛生局提出來的改善方案是否有效，同時針對其內部管理有需要加強的部分，也會要人員落實度。

訪視無涉行政懲處，遲蘭慧強調，目前有國家認證的認證實驗室，每三年要申請展延，期間食藥署都會例行性訪視，若有新增檢驗項目也會額外訪視。

不過，遲蘭慧說，食藥署這一次訪視也會去釐清，究竟是系統性問題或單純的個案，會水平衍生展開調查，目前高雄市衛生局已自行暫停有關動物用藥項目的檢驗。

