還原10年前八仙塵爆！《院長爸爸》戴立忍重披白袍 坐鎮急診室對「他」好心疼

四季線上／綜合報導

震驚全臺灣的八仙塵爆意外屆滿10週年，醫療職人劇《院長爸爸》以此為題材，還原當時面對大量燒燙傷病患的急救大場面，引領觀眾直視傷痛撫平的過程，本劇由戴立忍、莫允雯、方文琳、邱凱偉等人主演，細膩詮釋醫護角色與人物間的情感寫照，其中戴立忍飾演劇中靈魂人物台北慈濟醫院院長「趙有誠」，觀眾看到他的演出，都心疼到眼淚直流，而八仙塵爆的情節一播出，也立刻勾起許多人的回憶。

《院長爸爸》引用八仙塵爆事件，勾起臺灣人回憶

戴立忍生動詮釋院長角色

披白袍當「院長爸爸」 戴立忍被童星弄到「有障礙」

廣告 廣告

以10年前八仙塵爆為題材的《院長爸爸》2 月 3 日起於華視主頻週一到週五晚間 8 點播出，戲裡探討內心深層的面向，陪伴病患與家屬抒發情感、解惑人生。戴立忍飾演個性沉著冷靜，清楚應對每天各種挑戰的院長角色，他分享有場與飾演孤兒的童星對戲，突然間他被對方說的台詞給打動，當下感到心疼，戴立忍形容自己的感受：「演出的時候遇到有人設下障礙，是很容易跌倒的，所以我就跌倒了三個 take」，他佩服小童星的表演十分到位，並大讚他「真的哭得很真誠」。

戴立忍、莫允雯飾演夫妻檔

扮演醫院潤滑劑 邱凱偉自稱是狠角色

邱凱偉飾演「徐榮源」副院長一角，他形容自己演的是個「狠角色」，醫院裡充滿紛爭，有病人、家屬的訴求都是希望被聽見的，但醫院裡有自己既定的過程，是需要按部就班的，他描述對角色的想法：「必須先安撫他們的心，而我就是一個『潤滑劑』」。 而這次他與戴立忍是第一次合作，讚嘆對方演技自然，自己看著都會忘了演戲。此外，他也透露戴立忍為了準備角色，曾連續三天跟在真實人物趙有誠身邊貼身觀察，就連走路的一樣也變得十分相像，令人佩服他做足演員功課的敬業精神。

邱凱偉（右）飾演副院長，自稱是潤滑劑的角色

【看更多】

《院長爸爸》蘇達第一次動刀直發抖！待手術房4小時直呼難

終於和「寶哥」對到戲！張書豪合作戴立忍 回憶「SARS事件」超有感

揭開跨世紀未解之謎！History 歷史頻道年度鉅獻《歷史重大謎團》

【FastTV飛速看】精選台劇一次追👉立即前往

【更多推薦】醫療職人好戲《指尖的溫暖》全集線上看▶️





更多四季線上報導

王中皇加入《豆腐媽媽》飆戲！角色關係成謎網友推論：是「他」爸爸

《豆腐媽媽》再曝新卡司「神秘父子」即將登場！網看背影狂點名「王耿豪、黃尚禾」

《四人行，不行》尺度狂飆挑戰夫妻極限 李荷妮懷孕拍雙人瑜伽驚傳摔傷