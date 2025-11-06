還原T17、T18分手過程 吳東亮「輝達主動求售」：建議北市府將補償金「捐公益」

工商協進會理事長吳東亮。李政龍攝



輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18，新光人壽母公司台新新光金（2887）董事長吳東亮今天（11／6）還原T17、T18的分手協商過程，更強調「一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」吳東亮強調新壽做出很多努力，建議北市府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

身為工商協進會理事長的吳東亮今天出席工商協進會活動時，因為昨日新壽已提出解約金額，讓輝達落腳北士科更近一步，外界也好奇母公司董座吳東亮的看法。

吳東亮表示，輝達海外總部落腳台北市北士科，更是台灣產業的重要里程碑，我們非常樂見往圓滿方向發展。吳東亮也特別澄清，強調這個案子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地，新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。

吳東亮強調過程中，他們也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。吳東亮說，畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福。

另外，吳東亮提到，輝達當時跟新壽簽訂MOU，有一筆相當金額的補償金，雖然MOU已失效，但他看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。吳東亮建議，「未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份『善意的補償』轉化為公益捐贈，造福台北市民。」

