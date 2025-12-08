還台灣鯛清白 張麗善助業者向高雄求償

高雄市衛生局坦承鯛魚排禁藥事件是人為錯誤，雲林縣政府8日舉辦品嘗會促銷台灣鯛，強調會協助業者向高雄市政府求償。（張朝欣攝）

高雄市衛生局抽驗全聯鯛魚排搞烏龍，事後坦承人為錯誤，但已對雲林縣口湖漁類生產合作社與全台鯛品牌造成衝擊，雲林縣政府8日舉辦「嚴格把關安心吃，全民支持台灣鯛」品嘗會，全力促銷台灣鯛，強調將全力協助業者向高雄市政府求償，並持續加強把關水產食安，打造更透明安心的產銷環境。

雲縣府為喚起消費者對台灣鯛的信賴，8日舉辦以台灣鯛為主角的美食饗宴，推出黃金生態魚、招牌鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味三寶QQ凍、鯛魚小島燒等6道創新料理，展現台灣鯛的多樣餐桌魅力與嚴格食安守護。

縣長張麗善表示，站在守護雲林的立場，雲林縣政府責無旁貸，必須全面捍衛所有農漁產品的安全與清白。未來縣府將全力為產業與產品恢復名譽。這段期間漁民所承受的各項損失與傷害，必須獲得更周全的保障與補償，會積極協助爭取相關賠償與恢復名譽。

「感謝新北市協助促銷台灣鯛！」張麗善提到，新北市長侯友宜得知雲林台灣鯛受禁藥風波影響，主動來電要協助促銷，新北市農業局與雲林縣農業處已聯繫協商，甚至新北市學校的營養午餐，也會盡量選購雲林縣的台灣鯛。

張麗善說，台灣鯛是台灣水產養殖的重要寶藏，雲林年產量約2000公噸，此次事件雖然波及市場，但也促使業界與政府加強食品安全管理與溯源機制，投入更多智慧養殖科技，推動台灣鯛產業向更高標準邁進。

縣農業處長魏勝德表示，此次禁藥風波，導致口湖漁類合作社的12萬片在通路下架，初步損失至少1200萬元，農業處會請合作社統計詳細的數量，再跟高雄市政府洽談相關的賠償事宜。

口湖漁類合作社總經理特助王揮評指出，這次禁藥風波造成台灣鯛產業信譽受損，所幸短短幾天內便迅速釐清，價格並沒有很大波動，目前產地收購價每台斤約33元。賠償部分，會請律師與高雄市衛生局洽談。