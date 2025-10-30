還在保護令期限！新竹老字號肉圓店出事 老闆「持利器逼妻」…上銬帶走

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市知名老字號肉圓店，今（30日）發生家庭糾紛。（圖／翻攝畫面）

新竹市西門街上一間老字號肉圓店，今（30日）下午發生衝突事件！老闆因家庭糾紛，持利器質問妻子，妻子第一時間躲到隔壁店舖前，嚇得直掉淚，轄區警方獲報到場，將陳姓老闆以現行犯帶回派出所，訊後依法移送新竹地檢署。

網友在臉書《新竹爆料公社》發文，指出下午在肉圓店前來了堆警察，還有人被上銬帶走了，隔壁甜點店門口還有人在哭，現場一陣混亂，不知道發生什麼事。

據了解，西門街上的老店老闆，2023年12月時，就曾和妻子發生口角，當時陳男拿冷湯潑灑妻子，妻子就已經申請保護令，為期2年，但陳男卻再次出言恐嚇妻子，違反保護令內容，轄區警方獲報到場，立刻將陳男以現行犯逮捕，妻子也對他提出傷害告訴，訊後將移送新竹地檢署。

這間位在西門街上的肉圓店，在地飄香一甲子，Q彈的外皮，搭配紅糟和栗子內餡，雖然肉圓尺寸偏小，但仍吸引不少饕客前往。不過，老老闆一手打拚出的天下，換到姐弟經營時，因理念不合分家，姐姐和最小的弟弟另起爐灶，原來的老店由大弟弟經營，原本一度停業，後來又重新開張。

