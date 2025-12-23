還在創高！11月外銷訂單729.2億美元寫最強單月、年增39.5%

經濟部今（23）日公布 11 月外銷訂單金額為 729.2 億美元，表現優於預期，較上月增加 35.5 億美元或 5.1%，創歷年單月新高，年增高達 206.4 億美元或 39.5%，創 2021 年五月以來最大增幅。 圖 : 高雄港務分公司粉專（出口示意圖）

累計前 11 個月外銷訂單 6,666.5 億美元，比去年同期增加 1,300.3 億美元或增 24.2%。經濟部表示，因 AI 及高效能運算需求龐大，今（2025）年全年訂單將創歷年新高，「有挑戰、但有機會」突破 7,500 億美元，成長率有望逾 25%。

其中，資訊通信產品達 268 億美元，較上月增 18.7%，年增 69.4%，主因 AI 及雲端產業需求持續旺盛，帶動伺服器、網通產品接單強勁成長；以接自美國新增 64.3 億美元、東協增 17.3 億美元較多。此外，電子產品也貢獻 282.3 億美元，月減 0.6%，年增 47.9%，主因 AI 及高效能運算等新興應用持續擴張，推升 IC 製造、記憶體、晶片通路等接單成長；以接自美國增 35.3 億美元、東協增 31.4 億美元較多。

光學器材訂單為 17.4 億美元，較上月增 2%，年減 2.4%，主因面板及背光模組接單動能走弱，惟光學檢測及量測設備訂單續增，抵銷部分減幅。基本金屬製品方面為 19.4 億美元，月增 0.9%，年減 0.5%，主因鋼市需求仍顯疲軟，客戶備貨觀望保守，惟銅箔及銅箔基板因 AI 供應鏈需求及銅價上漲，致訂單成長，抵銷部分減幅；以接自美國減 0.3 億美元較多，惟中國及香港增 0.3 億美元，抵銷部分減幅。

機械產品為 18 億美元，月增 0.5%，年增 6.9%，主因半導體先進製程積極擴充產能，帶動相關設備訂單成長；塑橡膠製品為 13 億美元，月減 6.2%，年減 15.8%，主因海外同業產能過剩，使塑膠原料供需持續失衡，致接單年減。化學品則為 12.2 億美元，月減 15.5%，年減 12.5%，主因海外同業產能過剩之外溢效果，仍持續影響石化產品接單表現，且國際油價走低（OPEC 11 月平均油價年減 11.7%）連帶影響產品售價。

主要訂單來源方面，美國為最大宗，訂單 284.5 億美元，月增 12.5%、年增 56.1%，主要為資訊通信產品增加 64.3 億美元；中國及香港的訂單 124.5 億美元，月增 6.8%，年增 17.6%，主要為電子產品增加 21.9 億美元；歐洲訂單 95.2 億美元，月增 6.6%，年增 26%，也是以資訊通信產品增加 15.8 億美元為主。東協與日本的訂單則分別為 135.8 億美元、29.9億美元。

11 月外銷訂單海外生產比 50.7%，較去年同月上升 0.9 個百分點，主因高海外生產比之科技類貨品接單金額增加所致。

展望未來，全球經濟成長動能仍受各國貿易政策、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟 AI、高效能運算等新興應用持續拓展，及 AI 基礎建設需求依然強勁，挹注我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單動能，預期外銷接單將穩定成長。

