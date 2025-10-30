還在大陸黑名單！被問是否願赴中見習近平 黃國昌表態：當然不排斥
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨主席黃國昌今（30）日上廣播節目千秋萬事接受專訪，被主持人問及準國民黨主席鄭麗文稱只要對兩岸和平有幫助，願見中共總書記習近平，而民眾黨未來若有機會跟大陸領導人見面是什麼態度？黃國昌稱，兩岸路線會延續創黨主席柯文哲的台灣自主兩岸和平主軸。主持人問，如果大陸方面真的釋放善意訊息，把黃國昌的黑名單取消，是否會像館長一樣願意到大陸訪問？甚至如果有機會跟大陸領導人見面的機會的話也會願意嗎？黃國昌稱當然不排斥，不要固步自封、自我設限，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」
黃國昌今天接受王淺秋專訪，王淺秋詢問黃國昌，鄭麗文當選國民黨主席後，受訪時告訴她，隨時只要跟兩岸和平有幫助的話，見習近平隨時都可以，她當然願意去，但前提是要在台灣內部形成所謂共識，這樣去才有意義，同樣問題請教黃國昌，對於領導民眾黨，未來兩岸路線，如果有機會跟大陸領導人見面是什麼態度？
黃國昌回應，民眾黨目前兩岸路線大概會延續柯文哲的「台灣自主兩岸和平」的主軸，這從沒改變過，台灣自主這意涵很清楚，對台灣自由民主生活方式、台灣法治跟人權，希望能夠一定確保，能夠享有自由民主人權法治的生活方式，以及現在的民主政治制度，而我們當然不希望被中共併吞，因此在過程中，怎麼樣有智慧的保有台灣自己自主性、自己主體性，但是又能夠避免兩岸之間擦槍走火，發生大家都不希望發生看到的戰爭，這就要領導人的智慧。
黃國昌稱，對於促進兩邊的溝通跟對話，民眾黨向來保持開放態度。黃國昌表示，如果我們找一個領導人只會講狠話，然後講狠話給自己人聽爽的，但對促進台灣利益不僅沒有任何幫助，甚至有時候，讓我們從美國那邊友人，竟然去投書說他是一個Reckless Leader，對台灣整體的國家利益來說，其實不是真正好的事情。
黃國昌說，他們認為兩岸之間需要善意的溝通跟對話，他們當然清楚彼此之間有歧義，有不一樣的地方，有不同的政治制度，有不同的生活方式，但是另一方面，在經貿上，兩岸之間的往來非常頻繁，不管你喜歡不喜歡，你要正視一個事情，就是現在在大陸是有很多台商，兩岸間的貿易，也非常非常緊密，在這樣的情況之下，怎麼可能不對談？怎麼可能不溝通？從民眾黨角度來講是，只要有對話、善意溝通的機會，民眾黨從來都不排斥。
王淺秋追問，也就是說如果有機會見習近平的話，黃國昌也願意嗎？黃國昌說「當然」，有一些重要的前提，我們要怎麼保護自己對等的尊嚴，那這個事情，當然是要很謹慎小心鋪排，但是一個基本上的態度，我們開大門走大路，不要說自己把門先關起來，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上」。王淺秋再追問，如果大陸方面真的釋放善意，把黑名單取消，是否會像館長一樣願意到大陸訪問？甚至如果有機會跟大陸領導人見面的機會的話也會願意嗎？黃國昌說，當然不排斥，他認為不要固步自封、自我設限，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼他不能邀請習近平吃雞排？
更多FTNN新聞網報導
評川習會！黃國昌：中美激烈對抗都能有共識 民進黨政府還要繼續激化對立謀私利？
爆資安院標案放水、用中國舊品充數！黃國昌曝：廠商大同醫護董座是新系大老洪奇昌
英系趁2026大敗換下賴清德？她拿黃國昌慣用招數反問「在寫科幻小說？」
其他人也在看
台中超噁「燕圾湖」政策轉彎！9處廚餘掩埋場10/30喊停
[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市政府環保局緊急調度12處掩埋場進行廚餘掩埋，海量的廚餘全部推積到坑洞中，直接變成「廚餘海」，甚至網友嘲諷是「燕圾湖」（秀燕垃圾湖），台中市政府今日宣布，經過調度盤點後，決定採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等方式抒緩去化壓力，30日起停止使用9處掩埋場。 廚餘掩埋場的傾倒畫面以及推積狀況曝光後，網友紛紛表示「恭喜台中有了自己的『燕圾湖』」、「盧秀燕挖了一推坑，把廚餘垃圾往裡面倒，這樣算不算是一種燕圾湖」、「大雨過後~燕圾湖變成盧媽臭臭鍋了」。 中市環保局指出，這次廚餘因應防疫採掩埋處理，是根據中央指引的去化方式進行，符合相關汙染防治設施條件，並未增加原有掩埋面積，依法無須辦理環評，環保局均配合中央指引，妥善處理防疫期間之廚餘。 中市環保局說明，原先12處掩埋場中，對外開放的有文山、沙鹿、后里、霧峰等4場；對內開放8場包括神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔、大安，自30日起除文山、沙鹿、后里外，其餘9場已完成階段性防疫任務，不再用於掩埋廚餘。 針對如同廚餘海的掩埋場，中市環保局要求各掩埋場加強廚餘貯坑管理、覆蓋及消毒作業，避免鳥類新頭殼 ・ 1 天前
議員促銷燬封存非洲豬瘟豬肉 陳柏翰說明侯友宜檢驗立場
（記者陳志仁／新北報導）台中爆發非洲豬瘟的疫情後，民眾聞「豬」色變！新北市議會民進黨團在今（29）日市政總質詢 […]引新聞 ・ 1 天前
精神醫斷言謝龍介2026選不贏台南市長 陳以信：謝謝肯定
國民黨立委謝龍介質詢錯把海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，精神科醫師沈政男認為謝龍介選不贏2026台南市長，對此，謝龍介對手、國民黨前立委陳以信表示，謝謝沈政男肯定。太報 ・ 1 小時前
政治讀新術／正國會挺林岱樺惹議！她曝藍白沒派系很羨慕：謝龍介最可憐
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍，日前發文力挺同派系的立委林岱樺戰高雄，引起網友不滿喊「挺不下去」。對此，政治評論...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
重提王世堅「出軌往事」！周玉蔻：你也配跟我談格調？
媒體人周玉蔻今（29）日表示，她認為民進黨不會推薦立委沈伯洋選2026台北市長；至於有網友推薦立委王世堅，周玉蔻則氣得跳腳「堅屁啦！醜又髒」。王世堅下午受訪時回應，「我只評論有格調的人」，傍晚周玉蔻在臉書發文反擊，「跟我談格調？你王世堅也配？」中天新聞網 ・ 21 小時前
川習會前夕仍挺台 川普：台灣就是台灣
川習會前，川普稱習近平可能想聊台灣，沒什麼好說，台灣就是台灣短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
名媛都揹愛馬仕什麼包？孫芸芸拎百萬凱莉包、C羅老婆嗨曬喜馬拉雅柏金包，她整間房間放滿夢幻包
愛馬仕的包包不只是包包，更成為財富象徵的一種，先前我們曾盤點過在愛馬仕秀場外的驚人包包收藏，近期從孫芸芸、C羅老婆喬治娜、大馬千金陳雪鈴等名媛也在社群上悄悄曬出新包包，從珍稀的喜馬拉雅鱷魚皮Birki女人我最大 ・ 9 小時前
燕子口堰塞湖危機解除！壩體潰決後水位回穩 林保署：確認安全無虞
（記者許皓庭／花蓮報導）花蓮立霧溪上游「燕子口堰塞湖」事件於今（29）日下午圓滿落幕。林業及自然保育署花蓮分署 […]引新聞 ・ 23 小時前
燕子口堰塞湖潰壩 圓滿拆彈
本報綜合報導 花蓮立霧溪燕子口堰塞湖二十九日上午潰壩，絕大多數水體已傾瀉進入下游；洪…中華日報 ・ 18 小時前
燕子口堰塞湖解除警戒 台8線恢復原5時段放行 (圖)
立霧溪燕子口堰塞湖29日上午潰壩，洪峰過後，無災情發生，水位已下降至原河道水位，林保署宣布，解除警戒。公路局下午5時開放中橫通行，恢復台8線5時段放行。中央社 ・ 1 天前
跟進鄭麗文？黃國昌喊「有前提下不排斥見習近平」：可以邀請他吃雞排
前立委鄭麗文當選國民黨主席後，曾表態願意赴中與中共總書記習近平會面。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）也表示，雖然自己仍在中國的黑名單上，但並不排斥與習近平見面。不過，他強調，這當中有一些重要前提需要鋪陳，例如必須保障我方的對等尊嚴，「不要固步自封，賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
把旅客當盤子！立委怒揭黑心旅宿趁演唱會漲10倍 觀光署回應了
南韓天王GD（權志龍）即將在本周末於台北大巨蛋舉行演唱會，就有網友透露自己在找周邊住宿時，竟有旅宿業者惡意哄抬價格。兩個晚上費用高達1.6萬元，等於一個晚上就高達8000元。立委林國成今天（30日）在中廣新聞網 ・ 3 小時前
黃國昌：保護對等尊嚴 不排斥跟習近平見面
（中央社記者郭建伸台北30日電）民眾黨主席黃國昌今天被問及是否願意跟中共總書記習近平見面，他表示，當然不排斥，不要故步自封、自我設限。並指總統賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，為什麼他不能邀請習近平吃雞排，但坦言自己還在黑名單上比較尷尬。中央社 ・ 5 小時前
9月就有死豬！化製三聯單數量兜不攏 市府證實「疑塗改」
台中非洲豬瘟關鍵人物，王姓獸醫佐從韓國回國，今（29）日一早就到台中地檢署接受訊問，訊後請回。中央懷疑首例非洲豬瘟出現，疑似不在10月10日，可能更早，因為案場豬農手上留存的化製三聯單和化製場的數量兜...華視 ・ 22 小時前
林佳龍再挺林岱樺：基層深耕、受到廣大人民支持
[Newtalk新聞] 民進黨參與高雄市長初選的林岱樺因詐領助理費案遭起訴，但正國會龍頭、外交部長林佳龍昨晚發文力挺，並稱林岱樺「不貪不取」。他今(30)日立法院受訪時稱，支持她在法庭捍衛自己權利，並稱她在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表。 林佳龍昨日在臉書發文力挺參選高雄市長民進黨初選的林岱樺說，「大家平安！佳龍想和大家分享我眼中的優質立委 林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持」。 林佳龍還分享林岱樺造勢晚會說，「這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！」對此，他今日出席立法院外交及國防委員會會前受訪時也表示，台灣是一個民主法治而且很保障人權的社會，所以他支持林岱樺委員捍衛她自己的一個權利，在司法上去做好為她自己的辯護，他也期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她這個一定的空間，不只在法庭，也向支援者來加以說明。查看原文更多Newtalk新聞報導中國立案調查沈伯洋 民進黨轟沒管轄權：紅色恐怖破壞兩岸新頭殼 ・ 7 小時前
下一個是台中？Costco猛開7分店 地點曝光
下一個是台中？Costco猛開7分店 地點曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
卸任前最後中常會！ 朱立倫嗆中央卸責盧秀燕、徐榛蔚
政治中心／王云宣、李志銳、張家維 台北南投報導國民黨主席將在11月1日正式交接，新任黨魁鄭麗文，今天（29日）前往南投展開謝票，而即將卸任的朱立倫，則是最後一次以主席身分，主持中常會，不只強調台灣"只有一個台灣"，朱立倫更趁機替花蓮縣長徐榛蔚及台中市長盧秀燕洗白，批中央遇到事情就推給藍營地方政府，不過對此遭綠營立委開酸"國人都看在眼裡"。民視 ・ 3 小時前
陳昇「當兵就像一道菜」 目睹同袍脫肛血尿
陳昇昨（10╱29）舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」記者會，談到近來演藝圈閃兵連環爆，他以過來人的經驗分享：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試，當時當兵加入軍樂隊讓自己學會演奏伸縮喇叭，也交了許多好友。」不過也有辛苦的地方，他透露有同袍因用錯力量，吹太大力導致脫肛、血尿。太報 ・ 16 小時前
立霧溪堰塞湖潰流、徐榛蔚又台北拜廟 張峻：本就無心縣政
政治中心／綜合報導花蓮立霧溪燕子口堰塞湖又發生潰流，但同一時間縣長徐臻蔚沒待在地方，而是跑到台北慈祐宮拜媽祖，上週也現身台北拜城隍，災後重建之路縣長卻三天兩頭往外跑，花蓮縣議長張峻狠酸可能是有地下縣長傅崐萁，就不需要徐臻蔚，反正縣長也無心縣政，網友則批改行當仙姑好了，現在只會不問蒼生問鬼神嗎？民視 ・ 11 小時前
日相高市將與李在明會面 擬藉APEC峰會晤習近平
（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天將訪問韓國慶州，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。她預計今天下午與南韓總統李在明首度舉行領袖會談，並正在協調明天會見中國國家主席習近平。中央社 ・ 6 小時前