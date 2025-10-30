還在大陸黑名單！被問是否願赴中見習近平 黃國昌表態：當然不排斥

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（30）日上廣播節目千秋萬事接受專訪，被主持人問及準國民黨主席鄭麗文稱只要對兩岸和平有幫助，願見中共總書記習近平，而民眾黨未來若有機會跟大陸領導人見面是什麼態度？黃國昌稱，兩岸路線會延續創黨主席柯文哲的台灣自主兩岸和平主軸。主持人問，如果大陸方面真的釋放善意訊息，把黃國昌的黑名單取消，是否會像館長一樣願意到大陸訪問？甚至如果有機會跟大陸領導人見面的機會的話也會願意嗎？黃國昌稱當然不排斥，不要固步自封、自我設限，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

黃國昌接受廣播節目專訪。（圖／中廣千秋萬事節目提供）

黃國昌今天接受王淺秋專訪，王淺秋詢問黃國昌，鄭麗文當選國民黨主席後，受訪時告訴她，隨時只要跟兩岸和平有幫助的話，見習近平隨時都可以，她當然願意去，但前提是要在台灣內部形成所謂共識，這樣去才有意義，同樣問題請教黃國昌，對於領導民眾黨，未來兩岸路線，如果有機會跟大陸領導人見面是什麼態度？

黃國昌回應，民眾黨目前兩岸路線大概會延續柯文哲的「台灣自主兩岸和平」的主軸，這從沒改變過，台灣自主這意涵很清楚，對台灣自由民主生活方式、台灣法治跟人權，希望能夠一定確保，能夠享有自由民主人權法治的生活方式，以及現在的民主政治制度，而我們當然不希望被中共併吞，因此在過程中，怎麼樣有智慧的保有台灣自己自主性、自己主體性，但是又能夠避免兩岸之間擦槍走火，發生大家都不希望發生看到的戰爭，這就要領導人的智慧。

黃國昌稱，對於促進兩邊的溝通跟對話，民眾黨向來保持開放態度。黃國昌表示，如果我們找一個領導人只會講狠話，然後講狠話給自己人聽爽的，但對促進台灣利益不僅沒有任何幫助，甚至有時候，讓我們從美國那邊友人，竟然去投書說他是一個Reckless Leader，對台灣整體的國家利益來說，其實不是真正好的事情。

黃國昌說，他們認為兩岸之間需要善意的溝通跟對話，他們當然清楚彼此之間有歧義，有不一樣的地方，有不同的政治制度，有不同的生活方式，但是另一方面，在經貿上，兩岸之間的往來非常頻繁，不管你喜歡不喜歡，你要正視一個事情，就是現在在大陸是有很多台商，兩岸間的貿易，也非常非常緊密，在這樣的情況之下，怎麼可能不對談？怎麼可能不溝通？從民眾黨角度來講是，只要有對話、善意溝通的機會，民眾黨從來都不排斥。

王淺秋追問，也就是說如果有機會見習近平的話，黃國昌也願意嗎？黃國昌說「當然」，有一些重要的前提，我們要怎麼保護自己對等的尊嚴，那這個事情，當然是要很謹慎小心鋪排，但是一個基本上的態度，我們開大門走大路，不要說自己把門先關起來，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上」。王淺秋再追問，如果大陸方面真的釋放善意，把黑名單取消，是否會像館長一樣願意到大陸訪問？甚至如果有機會跟大陸領導人見面的機會的話也會願意嗎？黃國昌說，當然不排斥，他認為不要固步自封、自我設限，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼他不能邀請習近平吃雞排？



