還在忍手機卡頓？一般人最常換手機的6大瞬間 中2個真的該換了！
編輯/鄭欣宜撰文
很多人嘴上說手機只是工具，實際上卻是每天醒來第一個看到、睡前最後一個放下的「靈魂伴侶」。所以當妳開始動念「是不是該換手機了」，那通常不是一時衝動，而是手機真的在用各種方式向妳求救。只是多數人並沒有意識到，那些不耐煩、翻白眼、想把手機丟到床上的瞬間，其實早就透露了最佳換機的時間點。
1.手機運作變慢
最常見、也最容易讓人崩潰的原因，永遠是「手機變慢」。一開始只是打開相機要等一下，後來變成打開LINE也要深呼吸三次，最後連滑臉書通知都像在看慢動作回放。這通常不是妳的錯，也不完全是手機廠商的陰謀，而是系統更新、App功能越來越肥、硬體跟不上節奏的自然結果。當妳發現自己已經下意識在「提前點擊」，預留時間給手機反應，那其實就是該換手機的警訊。
2.耗電變快、充電變慢
接下來是所有人都會經歷的電量焦慮。手機明明顯示40%，妳卻不敢出門；電量剩 20%，妳已經開始物色最近的插座，就擔心充電太慢影響效率。電池老化是不可逆的物理現象，就算妳曾經對它百般呵護，兩三年後依然會逐漸撐不住一整天。當妳需要隨身攜帶行動電源，卻還是動不動進入低電量模式，那就要誠實問自己：妳是在用手機，還是在照顧一個體弱多病的電子寵物？
3.儲存空間不夠了
第三個需要換機的理由，就是儲存空間不夠用。一開始刪照片，後來刪App，最後連聊天記錄都變成犧牲品。如果妳每隔一段時間就要上演一次「手機大掃除」，而且刪完沒多久又滿，那代表妳的使用需求早就超過這支手機的設計年代。手機不是用來訓練斷捨離的，當它反過來限制妳的生活紀錄，那就有點本末倒置。
4.照片看起來模糊
還有一種很現實、卻常被說成虛榮的原因，就是相機真的不行了。不是妳拍照技術退步，而是妳的生活已經進化到需要更好的影像紀錄。夜拍糊成一團、逆光人臉全黑、聚餐合照永遠有人模糊，久而久之妳會開始逃避拍照。當手機讓妳錯過記錄生活的樂趣，那它就已經失去作為隨身工具的重要價值。
5.無法負荷系統更新
再來是系統更新逐漸被放生的時刻。當妳發現新功能永遠與妳無關，App開始提醒「系統版本過舊」，甚至連安全性更新都停了，這不只是跟不跟流行的問題，而是實際風險。手機承載的是支付、帳號、隱私，當它無法再被好好保護，繼續使用反而是一種冒險行為。
6.出現使用上的小毛病
第六個原因往往來得很突然，就是手機開始出現各種小毛病。螢幕偶爾不理妳、指紋辨識看心情、通話時對方聽不清楚。這些問題單獨看好像還能忍，但同時出現時，妳每天都在跟手機進行心理戰。當「忍一下就好」變成日常，那其實是在消耗妳的耐心，而不是延長手機壽命。
結語
換手機不是敗家，也不是跟風，而是一個實用的時間管理與生活品質選擇。最好的換機時間點，從來不是等手機完全壞掉，而是當它開始讓妳覺得「用起來好累」。當妳發現自己每天都在為手機妥協，那或許就是該讓生活，跑得比手機還快一點的時候。
