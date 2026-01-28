還在把眼藥水點眼球上？藥師警告：傷眼又流失藥效，點這個位置最佳

眼藥水點在下眼瞼處，能避免眨眼反應，流失藥效，還能減少刺激成分引起的灼熱不適感。（Gemini生成示意圖）

很多人點眼藥水的習慣，都是直接把藥水滴在眼球上，以為這樣藥效才能最快發揮。但藥師洪正憲提醒，這其實是錯誤做法，直接滴在眼球上容易刺激角膜，引發眨眼的反應，讓藥水流出眼睛，藥效大打折扣，而且有些眼藥水成分具有刺激性，直接接觸眼球更可能引起灼熱或不適感。

洪正憲說正確的做法，是將下眼瞼輕輕拉開，讓眼睛往上看，將藥水滴在下眼瞼與眼球之間形成的「眼瞼窩」中。這個位置可以減少藥水刺激，讓藥水停留在眼睛裡更久，藥效也能充分發揮。

點完藥後可輕閉雙眼約30秒，並用食指輕按鼻側的眼角（鼻淚管位置）約 30 秒，避免藥水經鼻淚管流入鼻腔。

洪正憲也提醒，使用眼藥水前務必洗淨雙手，避免瓶口碰到睫毛或眼皮以防污染；不同眼藥水之間需間隔至少5分鐘；同時避免共用眼藥水，以免交叉感染。

若需使用不同劑型，順序為：眼藥水→懸浮劑型眼藥水→眼藥膏，使用懸浮劑型眼藥水，記得先搖勻。開封超過一個月的藥水，即使還有剩也建議丟棄，以免藥效下降或感染風險增加。

眼睛是非常敏感的器官，使用眼藥水後如出現刺痛、紅腫或視力異常，千萬不要硬撐，應立即停藥並諮詢眼科醫師或藥師，確保用藥安全。正確的滴法，看似小細節，卻能有效保護眼睛，避免藥效浪費和潛在傷害。



