即時中心／林耿郁報導

高市早苗「台灣有事」言論持續引發中國抵制；除了外傳中方將暫停稀土出口日本外，目前也傳出北京正對「日本酒」等特產實施新的管制規定；另一方面，雖然日本部分景點出現中國遊客數下滑趨勢，但台、韓觀光客卻逆勢成長，呈現「彼消此長」的新局面。

惡意卡關？NHK報導，自去（2025）年11月日相高市早苗「台灣有事」發言後，日方出口至中國的日本酒、食品等，在通關上出現延遲情況。

部分進口商被中方要求提供過去「未曾要求」的物流或產地資料，造成通關手續延長約一個月。

分析人士認為，這類措施屬非明文貿易限制，但已造成日方的額外負擔。

根據財務省貿易統計，2024年日本對中國日本酒出口額達116億日圓（約22.3億新台幣），為各海外市場之首。

陸客不來！北京放話抵制 中國赴日旅遊人數減少

旅遊方面，北陸石川縣最有名的日式庭園「兼六園」，上（12）月接待的中國遊客數為2,091人，較前一年（2024）同月大幅減少42.2%。

石川縣國際觀光課認為，不排除與中國官方呼籲民眾「別去日本」有關。

2024年造訪兼六園的外國旅客中，中國旅客排名第4，僅次於台灣、美國及義大利；旅宿業者亦反映，近期上海、北京等地的來客數較之前「明顯放緩」。

快新聞／還在抵制！「台灣有事」中國卡旅遊、日本酒 台韓遊客逆勢衝高

兼六園被譽為「日本三大名園」之一。（圖／擷取自"Visit Kanazawa"網站）

中客不來台韓來！四國愛媛「松山機場」海外遊客創新高

雖然中國客源收縮，但台灣、南韓客源則有所增長。

日本愛媛縣公布，松山空港2025年度國際線旅客約321,900人，較前一年度（2024）暴增2.3倍，創歷史新高，其中桃園、首爾航線增班被視為主因。

另外，日本國內線亦因觀光需求增加達274.8萬人次，兩者合計達307萬人次，旅客數首次超過2019年疫情前水準。

愛媛縣航空政策室表示，國際線增長對地方經濟具「正面效果」，將持續推動海外宣傳及旅遊服務改善。

快新聞／還在抵制！「台灣有事」中國卡旅遊、日本酒 台韓遊客逆勢衝高

受惠台韓航線增班，愛媛縣松山空港海外來客創新高。（示意圖／擷取自Google Maps）《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

