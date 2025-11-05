還在放閃？王子二度道歉聲明「和粿粿一起面對」 網揪一細節：好親密～

王子和粿粿爆出婚外情，王子4日深夜說明再掀議論。（翻攝自粿粿IG）

棒棒堂「王子」邱勝翊被爆出介入前啦啦隊女星「粿粿」江瑋琳和老公范姜彥豐的婚姻，昨（4日）深夜他二度發出聲明、再度向2人道歉，坦言在他們婚姻狀態存續的情況下做出了不好的行為，「對於范姜彥豐先生與粿粿，我真的真的很抱歉，對不起。」並表示不會逃避責難，「會與粿粿共同誠實面對並積極解決。」不過這段聲明立刻被網友發現一個細節，「范姜就稱呼范姜先生，江小姐依然稱呼為粿粿」。

王子二度向范姜彥豐道歉 承諾和粿粿共同面對

王子4日晚間10點多在臉書同時發出律師聲明與個人聲明，再度為婚外情事件公開道歉。在個人聲明的部分，王子強調他從一開始到現在都是真心面對，「在此風波發生前協商會面的時候，我有親自向范姜先生當面鞠躬道歉並多次商討賠償金額，我在此公開、慎重的再次向范姜先生與粿粿道歉。」

王子坦言，自己知道這件事總有一天會被爆出來，因此他沒有逃避，但對方要求的金額超過他負荷，他也試圖協調分期付款，可惜雙方共識不同，未能達成對方的期待他非常對不起，「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實面對並積極解決。」

王子4日深夜二度發出道歉聲明。（翻攝自臉書王子邱勝翊）

王粿還有戲？ 網揪細節稱呼大不同

這篇聲明雖然表明願意分期付款賠償范姜，但還是很多人並不買帳，「這篇文章深深打臉粿粿的那篇影片」「如果粿粿老公沒有提出那段影片你會發出這些道歉聲明嗎？」「但為什麼要跟粿粿抱歉？她才是那個最可惡的加害者！！兩個一起退出演藝圈吧~」更有人發現，王子的個人聲明藏了一個玄機，懷疑王子和粿粿這段不倫戀情可能還未完待續。

網友指出，王子在文中提到范姜彥豐都是尊稱「范姜彥豐先生」或「范姜先生」，但粿粿卻不用本名稱呼江小姐，依然稱呼為「粿粿」，甚至還說要「共同面對」，在留言區掀起討論，「我也在想這件事，都這時候了，要避嫌就要講江小姐吧，還在那邊粿粿」「可見兩人私下關係有多密切了🙂‍↕️我們都覺得聽起來不舒服，何況范姜先生看到這份聲明會怎麼樣」「我看到也問號 好親密～」「簡直是反客為主了，感覺他們好像才是夫妻一樣」「兩人到這個節骨眼還不忘放閃」。

還有人開玩笑說：「會不會他其實不知道粿粿本名」「交情不同」；此外更有網友提到，范姜彥豐第一次聲明是叫粿粿「太太」，但粿粿的第一次聲明卻是稱范姜為「對方」，從稱呼來看可見3人的關係似乎已經明顯變化、回不去了。

王子聲明中的稱呼掀起眾人熱議。（翻攝自臉書王子邱勝翊）

