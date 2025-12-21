即時中心／潘柏廷報導

藍白立委去年（2024）12月聯手通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭實質被癱瘓；直到憲法法庭5名大法官19日下午則宣判修法違憲，並應自判決公告之日起失其效力，代表憲法法庭宣告復活；消息一出引起藍白相當不滿，國民黨團則將在明（22）日宣告要以枉法裁判罪、瀆職向台北地檢署告發。對此，民眾黨團總召兼黨主席黃國昌，今（21）日說會全力支持，但他也稱「台北地檢署不會有任何動作，放心」。

黃國昌今日下午前往文化大學推廣教育部，並出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇前接受聯訪；記者提問，針對大法官的憲訴的部分，國民黨打算是以《刑法》124條告發大法官瀆職，那想請問民眾黨會不會有相應的作為？

對此，黃國昌稱，這5位其實已經沒有資格稱上是大法官的人，這5位「綠色司法獨夫」當然早就已觸犯《刑法》第124條枉法裁判罪，「問題是現在賴清德、賴皇帝行政、司法、考試、監察所有權力一把抓，而且完全沒有下限違憲、違法濫權到這種程度」。

他又說，國民黨團要提出刑事告發，當然全力支持、全力聲援，不過他也預告，「台北地檢署不會有任何動作，放心」。

黃國昌還說，不論法務部長鄭銘謙，還是台北地檢署檢察長王俊力從過去到現在上任以來，完全就是在執行賴清德意志，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。

原文出處：快新聞／還在氣？國民黨團將告大法官瀆職 黃國昌喊支持稱「北檢不會有動作」

