還在氣！柯文哲難忘藍白合破局 提醒黃國昌「一定要全民調、不讓%」

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌合體共同開直播。民眾黨提供。



民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今（12/4）晚合體共同開直播，是柯交保後首度公開露面。對於2026藍白合，柯文哲強調，規則講清楚就好，不要再像2024年藍白合，每天把戲很多，要合作就是講好全民調，多少家民調公司，「不要再讓%了，當初讓3%、讓6%，變成全民考統計數字，我台大教授，我怎麼沒聽過讓6%是誤差範圍內？」

對於觀眾提問，怎麼看明年地方大選？藍白合有可能嗎？柯文哲說，鄭麗文當選黨主席對國民黨是個衝擊，但凡事都是先給人家機會做做看，比如看一、兩天就去評價。至於會不會跟鄭見面，柯表示，倒不用為了見面而見面，該見的時候就會見，「現在我也不是黨主席，有事也是你（黃國昌）去處理。」

柯文哲認為，跟國民黨合作，規則講清楚就好，不要再像2024年藍白合，每天把戲很多，要合作就是講好全民調，多少家民調公司，「還有一點，不要再讓%了」，整個攝影棚隨即響起笑聲。

柯文哲直言，「當初讓3%、讓6%，變成全民考統計數字，我就覺得奇怪，我台大教授，我怎麼沒聽過讓6%是誤差範圍內？哪本教科書寫的？」

柯文哲強調，要合作就是規則訂好，接下來就按照比賽規則。他提醒黃國昌，未來要就跟鄭麗文講清楚，時間到就比民調，「我們一定不會耍詐，贏就我們就去選。」黃國昌說，沒事，那一頁都翻過去了。

