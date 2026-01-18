還在氣！濱崎步震撼發聲「準備嚐到血」 曬無人演唱會影片稱「生涯最佳演出」

濱崎步去年11月28日得知上海演唱會取消後，仍完整演唱所有歌曲，今日再度透過限動曬出當時表演的片段。翻攝自IG@a.you



日本天后濱崎步去年（2025年）11月29日在上海舉辦亞洲巡迴演唱會，因日相高市早苗「台灣有事」說，引發中日緊張，演唱會遭臨時取消，濱崎步仍在零觀眾狀態下完成演出，不過也有部分人士說，流出的表演影片只是彩排。事隔近2個月，濱崎步似乎仍在生氣，今日（1/18）再度發出當天照片，更稱當時表演絕對是他「生涯最佳演出」。

濱崎步今日凌晨一連在IG發布多條限時動態，不僅發出零觀眾演出的影片，更寫下「我已經不打算再多聊什麼是謊言、什麼是原因、為什麼會這樣，因為我不知道。我能知道的只有我自己親眼所見、用內心感受到的，那就是在那個現場的任何一個人都沒有放棄舞台。這個開場真的看起來就只是一次彩排嗎？」

廣告 廣告

對於2個月前的事件，濱崎步則表示，樂團跟合唱團的大家，在這種狀況下仍心懷堅定意志，帶來精彩的演奏，雖然後半段演出相當耗體力，但舞者們的熱情不變，跟她一起奔馳在舞台各個角落帶動氣氛，以及傾進全力付出的所有工作人員、所有的TA們，「如果不怕被誤解地說，這場表演是我演藝生涯中數一數二的最佳演出，至今依然這麼認為。」

濱崎步也坦承，正因為沒有觀眾，反而讓她更深刻體會到舞台的本質，不是掌聲、不是數字，而是「即使被逼到角落，也不退場」。

隨後濱崎步也發布長文表示，熬過了「連呼吸都很困難的、寒冷的2025年冬天」，直到2026年1月1日，在舞台上與工作夥伴擁抱的瞬間，「我第一次看見春天」，並坦言生命殘留多少時間沒人知道，但正因為「這個靈魂還有未完成的事」，所以才被留下來。2026年，她將把時間、身體與內心全部奉獻給等待已久的日本歌迷，也期待與曾說「下次換我們遠征」的亞洲歌迷，在日本再相見。

濱崎步文末更強硬表示「軟弱也該到此為止了，是時候準備回到那個嚐得到血味的世界了」，貼文發布後立刻引起大量粉絲討論，不少資深歌迷坦言「追了她25年，第一次看到她這樣生氣」、「步姐真的還在氣，而且是那種忍很久的怒氣」，也有許多人對濱崎步的勇敢表態表達支持，同時對濱崎步在艱難環境下，仍堅持演出的精神表達讚賞。

更多太報報導

《黑白大廚2》美女主廚爆紅！學做菜曾遭父親反對「煙灰缸砸她臉」

朝日電視台墜樓！死者身分竟是人氣綜藝AD 名主持人消瘦低落

婚前顧失智公公「把屎把尿」網喊「婚姻鬼故事」 洪詩發聲了：沒有丟包