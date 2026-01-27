還在為本益比抱屈嗎？大立光庫藏股連12買、達成率近72％ 股價累積漲19％

大立光董事長林恩平曾為本益比過低抱屈。

大立光庫藏股連12買！今日大立光公告買回11.8萬股，累積已買回192萬股，達成率逼近72％。

大立光董事長林恩平先前坦言，大立光獲利沒有不好，卻是台灣光學類股中本益比最低的公司，因而在2025年12月19日董事會通過啟動庫藏股，預計買回267萬股、相當於2％股份，大立光董事會通過買回金額上限更高達1796億元，不過以大立光董事會通過的買回上限股價為3200元來計算，最多也只會花80多億元。

比起大立光上一次實施庫藏股沒有執行完畢，這一次的庫藏股卻是快馬加鞭，大立光今日又宣布買回118張庫藏股、花費28.79億元，實施5周以來已經是第12次買回庫藏股，累積已買回192萬股，達成率已經逼近72％。

而從12月19日大立光收盤價2060元，至今日大立光收盤價2450元來說，大立光漲幅已近19％。



