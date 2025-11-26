還在燒！香港宏福苑變人間煉獄 最新死傷曝光

香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災，嚴重程度答第二高五級火警，截至22時，共造成13死23傷。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災，嚴重程度答第二高五級火警，截至22時，共造成13死23傷。

香港大火截至今日22時，共造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治，傷者當中6人命危、11人嚴重、4人穩定、1人已出院、1人情況未明。

香港宏福苑火警至少5棟大樓起火，裡頭還有人受困，就算出動雲梯車灑水降溫，但火勢持續猛烈，看起來就像人間煉獄，只是原本是一棟大廈外層棚架起火，怎麼會變成火燒連環樓。

香港宏福苑住戶：「聽我兒子說之後，就聽到很多蜂炮聲音，像燒爆竹的聲音，現在沒過幾個鐘頭就燒到那棟了」、「原先有一點火的時候，樓下管理處都沒通知，都不知道什麼事，我突然看到窗外要紅色火光，這可能是燒到棚架爆裂的聲音。」

宏福苑樓齡42年，總共8棟樓將近2000戶，因為是國宅價格便宜，基本上已經住滿，當時大樓正進行大維修，外層搭有棚架還有棚網，卻因為跳燒現象火勢一發不可收拾。

前義消張志豪：「它的棟距每一棟大樓的棟距，都相當的接近，再加上可能風勢的影響，所以就造成它火勢跟熱度，很容易就延燒到隔壁大樓」。接下來該怎麼救援，就希望老天幫忙讓風勢變小溫度降低，消防弟兄才能進入火場跟火神搶命。

