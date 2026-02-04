還在用舊名片嗎？教你用 AI 一秒做出超仙『透明系玻璃名片』，放上 Threads 絕對被問爆！

「玻璃名片」到底怎麼做？

大家最近在逛 Threads 的時候，有沒有被一張美到像從未來穿越回來的「透明玻璃名片」給洗版呢？那種帶著微微螢光邊框，又充滿透明質感的個人檔案，真的讓人看了好心動！現在不用羨慕別人了，小編馬上來手把手教大家，如何只靠 AI 就能一秒變出這張仙氣爆棚的科技感名片，讓你的名片瞬間高級感滿點！

選好你的 AI 專屬設計師

看你比較喜歡 Gemini Nano Banana 還是 ChatGPT Images 都可以，不過如果你追求的是文字完全正確、光影細節更細膩，建議可以使用有訂閱的進階版本

免費版也能玩出不錯的效果，但偶爾可能會出現一點點神祕的「外星文字」，這時候只要多嘗試幾次，或是微調提示詞，一樣能抓到那種透亮的靈魂

截圖你的個人主頁就是最好的素材

準備好了嗎？接下來這步超簡單！請打開你的個人主頁，不管你的大頭貼是美美的自拍還是可愛的插畫，直接給它「螢幕截圖」下去，記得要包含你的帳號名稱、粉絲數以及那段最能代表你的個人簡介

這張截圖就是 AI 的參考書，它會根據圖上的資訊，自動幫你排版到那張虛擬的玻璃卡片上，完全不用自己手動打字輸入～

（圖片為ChatGPT生成）

複製魔法咒語

最關鍵的「提示詞（Prompt）」來了！上傳截圖後，對著 AI 說：「請幫我製作一個超寫實的透明IG帳號個人檔案卡3D渲染圖，設計像未來感十足的玻璃身份證，輕輕夾在兩指間，卡片應為長方形，角度圓潤，材質為透明光面玻璃或壓克力，邊緣帶有淡粉紅與淡藍色漸層的螢光光芒，請在卡片上顯示附圖上的資訊，並使用極簡的無襯線字體排版。文字統一靠左對齊，要有附圖中的頭貼，可用簡單線條表現」

記得叮嚀它使用極簡的無襯線字體，並把文字統一靠左對齊，看著 AI 慢慢算出那種光影折射的質感，真的會有種在做數位工藝品的療癒感，大家也可以自己加入各種「粉紅光」或「極光感」等關鍵字來創造個人特色喔

（圖片為Gemini生成）

Gemini vs ChatGPT誰最適合你

如果你追求的是色調自然、光澤度充滿科技冷色調的感覺，Gemini 的表現通常會讓你驚艷，非常適合喜歡極簡工業風的朋友～而如果你更偏好細節豐富、整體畫面更有「3D 氛圍感」的構圖，那麼 ChatGPT 則是個感性又專業的設計師，簡單來說，喜歡清透、純淨感的選 Gemini；追求層次、華麗視覺效果的選 ChatGPT！大家都學會惹嗎？快去玩玩看做一張你的專屬名片，讓大家驚呼你的科技品味吧！

如果你在生成過程中遇到什麼有趣的「AI 翻車現場」，或者成功做出了美到不行的成品，都歡迎在留言區分享給我們喔～

