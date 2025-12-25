還在用32位元Windows？Steam 2026年起全面停止支援，玩家需盡快升級
轉眼間，2025 年只剩下最後一個禮拜就要過去，迎接 2026 年的到來。而對於全球超越一億的 Steam 活躍用戶們來說，最需要注意的就是自 2026 年 1 月 1 日起，Steam 將正式停止對於 32 位元 Windows 作業系統的支援，因此 Steam 也建議如果還是使用 Windows10 32 位元作業系統版 Steam 的玩家盡快更新，以繼續獲得 Steam 的相關支援。
根據 Steam 的說法，目前 Steam 唯一支援的 Windows 32 位元作業系統是 Windows10 的 32 位元版本，而從 2026 年 1 月 1 日起，Steam 對這個版本系統的支援也將走入歷史，宣告結束。Steam 表示，這次停止支援只會影響到 0.01 % 的用戶，並且也澄清，現有 Windows10 64 位元作業系統的用戶仍將獲得完整支援，此外這次終止支援服務並不涉及 Steam 平台上那些 32 位元版本的遊戲，玩家仍能正常遊玩。
Steam 表示，未來 32 位元作業系統的玩家將無法收到任何更新，Steam 客服團隊也無法繼續替 32 位元作業系統提供技術支援，也無法保證能不能繼續在 32 位元作業系統上正常運作。因此，Steam 也建議 Windows 平台的玩家們趕快將 Steam 平台更新到 64 位元系統版本，以繼續獲得官方支援。只是，如果自己的作業系統還是 32 位元的話，就得要更大費周章，更新成 64 位元版本的作業系統，才能順利升級 64 位元版本的 Steam 平台了。
其他人也在看
別再說老梗了！2025日本「異世界」題材通殺男女讀者奪冠
日本大型電子書平台「 コミックシーモア」最近公開了 2025 年漫畫銷售和閱讀趨勢的調查報告。而數據顯示，「異世界」題材展現了壓倒性的統治力，不管是在男性還是女性讀者群體中，都奪下了最受歡迎類別的冠軍寶座。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
YouBike座墊反轉藏玄機 官方曝「故障暗號」民眾卻騎走
隨著各縣市YouBike租賃站普及，不少民眾發現部分單車座墊呈現180度反轉狀態。官方小編近日在社群平台揭曉答案，這其實是車輛故障的通關密語，提醒使用者該車待維修。貼文引發討論，有網友坦承曾將座墊轉正後騎走，也有人抱怨遇到有心人士故意反轉座椅佔車。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
黃國昌控「從未成立少子女化辦公室」 行政院火速打臉：2017年就成立
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日共同召開記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」，黃國昌於會中宣稱，在研議相關政策時，要求行政院、衛福部將少子女化辦公室資料交出來，衛福部卻說「少子女化辦公室根本從沒成立過」。對此，行政院發言人李慧芝表示，衛福部早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，2018年中央政府拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
防制危安事件 臺鐵強化站車安全防護
為確保旅客乘車安全，並防範各類意外事件發生，國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）持續強化站車安全管理措施，於各車站及月台剪收票口張貼犯罪防制及禁止攜帶危險物品之圖文宣導，提升旅客安全意識，同時加強門禁管制與列車巡查作業，全力維護乘車環境安全。臺鐵公司指出，站、車人員已加強月台及剪收票口巡視，並密切留意可疑人、事、物，詳實記錄相關時間與地點，以利即時掌握狀況，並強化防火、防爆及防毒等各項安全檢視工作，降低潛在風險。在旅客管理方面，臺鐵公司再次宣導，旅客不得隨身攜帶危險物品進站搭車。如經確認為危險物品，得在旅客同意下進行檢查；若旅客不同意配合，將請其退出車站、列車或鐵路區域，以確保公共安全。另針對散布恐嚇或危害公眾安全之言論，臺鐵公司亦將蒐集相關證據，通報鐵路警察派出所或 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑家族土地糾紛 台南男酒後持雙刀理論遭制伏
（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市34歲葉姓男子疑因家族土地糾紛，今天凌晨酒後手持雙刀前往中西區親戚住家理論，警員趕到時，葉男已被制伏，警方將依法送辦。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
耶誕裝飾變沙包！ 美國加州大淹水 洛杉磯等6郡進緊急狀態
耶誕節這天，美國和法國，卻都傳出暴雨淹水的災情。美國加州，飽受大氣河流驅動的冬季風暴影響，降下大暴雨。截至目前，包含洛杉磯郡等，已經有六個郡宣布進入緊急狀態。至於法國南部的索米埃，也一度淹水超過1公尺。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【每日揭詐】繳費提醒郵件藏惡意 依序填完驗證資料 立刻被盜刷12萬
防詐中心公布最新統計資料，11/23全國共受理518件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億5661.8萬元。太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
高雄小小交警耶誕闖關 防隨機攻擊「跑、躲、報」
高雄市交通警察大隊今（25）日行憲紀念日舉辦小小交通警察體驗營，因適逢耶誕節，現場每位小萌警都戴上耶誕帽進行交通常識闖關遊戲，因應台北無差別攻擊的治安事件，也特別教導小朋友「跑、躲、報」口訣，提升自我保護能力。 今日活動中，高市交大大隊長黃元民特別扮演耶誕老公公驚喜現身，親自分送耶誕禮物與小小交警同自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
影／溪湖高中攜手日本新榮高校 打造沉浸式跨文化課堂
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為持續推動國際教育交流，深化學生跨文化學習經驗，溪湖高中於12月23日至2互傳媒 ・ 1 小時前 ・ 1
台鐵推生日假擬115年1月實施 夜點費將調升
（中央社記者黃巧雯台北25日電）台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人受惠；而夜點費也將由120元調整為依排定班表最高新台幣400元。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
網路嗆"完成張文遺願"台中殺千人 檢警火速逮人法辦
中部中心／黃毓倫、林韋志、張家維 南投報導張文攻擊事件過後，南投縣警方在網路巡邏發現一則貼文，發文者自稱張文是他的哥哥，還說會完成他的遺願，在台中殺一千多人，警方報警檢察官指揮偵辦，查出嫌犯是19歲羅姓男子，從事木工裝潢，警方先到他豐原工作處逮人，再去東勢住處搜索，檢方已經向法院聲請羈押獲准！南投警方跨區辦案，來到台中抓人，因為這名男子，日前在網路貼文聲稱，張文是我哥哥，他的遺願我會幫他完成，在台中麥當勞殺50人，台中秀泰影城殺500人，豐原愛買殺1000人。還強調這是張文哥哥跟他說的，甚至預告在過年期間，開始犯案，會帶汽油彈、手槍、開山刀手榴彈等，最後說他跟張文是同一個組織。嫌犯發文聲稱張文是他的哥哥，預告過年會開始犯案。（圖／民視新聞）南投縣刑警大隊長蕭榮哲：「12月23日在抖音等網路社群，蒐報一則網路貼文，內容刻意與日前台北市，隨機攻擊事件相互連結，意圖造成社會恐慌，引發不當觀感，嚴重影響公共秩序，與社會人心安定，隨即報請南投地檢署，防範恐怖攻擊應變小組（偵辦）。」張文攻擊事件造成社會恐慌，各地警方都不敢大意，看到有人在網路自稱跟張文同組織，還要完成他的遺願，警方先到嫌犯豐原工作處逮人，再到嫌犯住處搜索，看看有沒有不法違禁品。檢警進一步調查發文者身分背景，嫌犯是19歲羅姓男子，住在台中東勢，從事木工裝潢，因為在網路嗆殺一千多人，落網後隨即遭到羈押。南投地檢署主任檢察官賴政安：「家住台中之羅姓男子，發表意欲連續殺人之，恐嚇危害公眾言論，迅速指揮警方拘提被告到案，並於昨晚（24日）向法院，聲請羈押獲准。」警方火速逮捕發文者，移送南投地檢偵辦。（圖／民視新聞）不要以為在網路發文，警方找不到你，南投檢警用行動證明打擊犯罪的決心，嫌犯當天發文當天就落網，隔天就被羈押，張文殺人事件造成社會恐慌與難以撫平的傷痛，警方審慎防範有心人有樣學樣，及時攔阻犯罪！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：網路嗆"完成張文遺願"台中殺千人 檢警火速逮人法辦 更多民視新聞報導廢死聯盟粉專被網友灌爆！執行長「2貼文」16字揭心聲割頸案被害者父崩潰痛哭惹網淚！ 捐款專戶「還沒達標」倒數6天截止北捷隨機攻擊案頭七 民眾自發到場獻花悼念民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
男反覆高燒！奔波醫院找不到原因 醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名63歲個案去年底開始出現不明原因的反覆高燒，多次奔波診所與各大科別求診，卻始終找不到原因，到醫院就醫時，檢查都找不到病因，最後透過心臟超音波檢查，確認個案罹患三尖瓣重度閉...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 1
快領！Epic聖誕限免《血咒之城：暗夜儀式》，壓倒性好評神作只有24小時可領
Epic Games Store 目前正在進行聖誕假期的限時免費遊戲贈送。雖然和先前爆料的陣容不同，但最新限定免費遊戲，為知名ARPG《血咒之城：暗夜儀式》（Bloodstained: Ritual of the Night）。和前幾款遊戲依樣，都是每日更換一款遊戲免費送的模式，玩家一定把握 24 小時的領取機會，期限直到台灣時間 12 月 25 日凌晨 00:00 截止！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
貼臉開嗆！《絲綢之歌》神人只用嘲諷磨死BOSS，網：原來這招有傷害？
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）發售至今銷量突破 700 萬，超高難度的戰鬥玩法，持續吸引許多高手用不同的方式進行挑戰。而最近在遊戲社群中，一名玩家 Fireb0rn 發明了用主角大黃蜂進行「Garama%」的通關玩法，單純的利用動作「嘲諷」，不使用其他攻擊來擊敗 BOSS。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 1
《刺客信條：暗影者》開發團隊回應 Switch 2 版畫面模糊問題：硬件頂唔到
文章來源：Qooah.com Ubisoft 旗下大作《刺客教條：暗影者》的開發團隊近日在接受外媒 FRVR 採訪時，針對玩家關注的 Switch 2 版手提機模式畫面清晰度問題作出回應，明確表示現階段繼續提高解像度存在「很大風險」。 部分玩家反饋《刺客教條：暗影者》在 Switch 2 手提機模式下畫面清晰度不及預期，希望通過後續更新補丁提升解像度。對此，遊戲渲染技術架構師尼古拉・洛佩茲、渲染項目首席程式員塞巴斯蒂安・戴涅奧及引擎項目首席程式員布魯諾・尚普組成的核心技術團隊給出了詳細解釋。 團隊透露，當前 Switch 2 手提機模式運行該遊戲時，GPU 和 CPU 已處於高負載運行狀態，系統幾乎沒有多餘的性能冗余。其中 GPU 更是被大量計算類工作負載高度佔用，這種情況下強行提升解像度，可能導致遊戲流暢度大幅下降，甚至出現崩潰等問題。 不過開發團隊也表示，目前已在解像度和流暢度之間達成較為理想的平衡，後續若發現新的優化方案，將及時應用到遊戲中，為玩家帶來更好的動態解像度表現。 作為《刺客教條》系列的最新作品，《刺客教條：暗影者》登陸 Switch 2 的技術適配一直備受關注。此次開Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
跟Gmail尷尬ID說掰掰！ Google逐步開放修改：舊資料全保留
Google官方發公告表示，Google帳戶電子郵件地址是使用者登入各項Google服務的重要識別資訊，包含Gmail、Google雲端硬碟、Google地圖、YouTube及Google Play等。該電子郵件地址也會在分享雲端檔案、傳送日曆邀請，或使用「使用Google帳戶登入」第三方服務時顯示。根據Google說...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
「英雄擋下了刀與火」北車M7出口設余家昶悼念牆 堆滿鮮花
台北捷運公司25日在台北車站B1層通往M7出口的通道，提供民眾一處可獻花留言的空間設置暫時性悼念牆，緬懷在1219不幸事件中見義勇為的余家昶，表達對這位英雄的最高敬意。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
平安夜酒醉誤事！男持菜刀大喊「要殺人」還砸毀汽機車 壢警制伏送辦
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（24日）晚間酒後闖入中壢區一家燒烤店，拿取店家的菜刀後大喊「要殺人」等語，並砸損路邊停放的汽、機車，還到另一家鹹酥雞攤要求以菜刀換西瓜刀，還好店家機警收取菜刀後拒提供刀具，案經警方據報到場以優勢警力制伏，警詢後依法送辦。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
上海平安夜教會有人潮 (圖)
24日耶誕節前夕的平安夜，在上海一處教堂外，外籍人士剛結束參加外語彌撒。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
536萬人受惠！「免費癌症篩檢」資格擴大 1年揪7.1萬人異常
今年（2025）元旦起擴大免費癌症篩檢，衛福部國健署指出，截至今年12月17日累計突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%。今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人，國健署呼籲符合資格的民眾把握免費癌症篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話