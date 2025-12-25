還在用32位元Windows？Steam 2026年起全面停止支援，玩家需盡快升級

轉眼間，2025 年只剩下最後一個禮拜就要過去，迎接 2026 年的到來。而對於全球超越一億的 Steam 活躍用戶們來說，最需要注意的就是自 2026 年 1 月 1 日起，Steam 將正式停止對於 32 位元 Windows 作業系統的支援，因此 Steam 也建議如果還是使用 Windows10 32 位元作業系統版 Steam 的玩家盡快更新，以繼續獲得 Steam 的相關支援。

(Credit:Steam)

根據 Steam 的說法，目前 Steam 唯一支援的 Windows 32 位元作業系統是 Windows10 的 32 位元版本，而從 2026 年 1 月 1 日起，Steam 對這個版本系統的支援也將走入歷史，宣告結束。Steam 表示，這次停止支援只會影響到 0.01 % 的用戶，並且也澄清，現有 Windows10 64 位元作業系統的用戶仍將獲得完整支援，此外這次終止支援服務並不涉及 Steam 平台上那些 32 位元版本的遊戲，玩家仍能正常遊玩。

Steam 表示，未來 32 位元作業系統的玩家將無法收到任何更新，Steam 客服團隊也無法繼續替 32 位元作業系統提供技術支援，也無法保證能不能繼續在 32 位元作業系統上正常運作。因此，Steam 也建議 Windows 平台的玩家們趕快將 Steam 平台更新到 64 位元系統版本，以繼續獲得官方支援。只是，如果自己的作業系統還是 32 位元的話，就得要更大費周章，更新成 64 位元版本的作業系統，才能順利升級 64 位元版本的 Steam 平台了。