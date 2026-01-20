還在等中國同意？藍白第8度封殺總預算、國防條例 民進黨開嗆了

即時中心／高睿鴻報導

面對中國軍事野心不斷膨脹、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德日前震撼表態，指出我國政府有意擬定400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化台灣國防；沒想到，在野黨竟群起表達反對，如今更是第8度封殺國防特別預算條例、另也否決今年度中央政府總預算。對此，民進黨感到相當憤怒，發言人韓瑩今（20）日更痛批，在野黨不顧國際情勢與國家防衛需求，持續癱瘓預算審查，是在「等中國同意」嗎？

韓瑩表示，其實已經不想再計算這是第幾次封殺，但必須嚴肅提醒社會各界，總預算若無法審議，今年度的國防預算會受影響；而國防特別預算條例持續不審，則會使長期的國軍戰力規劃會受衝擊。她續指，藍白兩黨一再犧牲國家的防衛、人民的安全，無疑是在拿國家安全，作為政治操作籌碼。

韓瑩另也提到，國防部長顧立雄昨日已再次清楚說明，為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，並非僅限於對美軍購，還包括於國內建立彈藥、底火、炸藥、夜視鏡等關鍵產線，以及採購台美共同研發的武器系統。她說，這樣做的目的，正是強化台灣的自主防衛能力與國防韌性；「令人不解的是，這些攸關國家安全的項目，藍白兩黨為何連進入實質審查都不願意？」，韓瑩說。

韓瑩更特別點名民眾黨黨團總召黃國昌，直言說：「明明都快閃、去了一趟美國，美國官員見了、大樓照片也拍了，何以回到台灣，仍要繼續反對審查所有的國防經費？又為何為連開會都要夾帶機密文件出場？行徑令人難以理解」。

接著，韓瑩也質疑，國民黨主席鄭麗文曾多次公開宣稱，今年上半年就要出訪北京、會見習近平，並稱此行具有「重大戰略意義與訊息」；她怒問，難道就是為了讓鄭麗文見到中共領導人，所以才要指使藍白立委們不斷阻擋、封殺國防預算嗎？

最後她更重申說，台灣國防不應成為政治操作籌碼；台灣的立法院審不審國防預算，更不該淪落到要看中國的臉色。韓瑩再次呼籲，藍白立委應對國家忠誠、對工作負責，儘速排審總預算與國防特別預算條例。

