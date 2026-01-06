還在鬼門關前徘徊！彰化恐怖車禍「女噴飛掛樹上」命危

命懸一線！昨（5日）晚間在彰化縣大村鄉發生慘烈車禍，有位女騎士自摔墜入3公尺深的水圳溝渠，車墜入水裡，人倒掛在樹上，被救出時已經沒有呼吸心跳，還在搶救中。

女騎士慘倒掛在大樹上。（圖／民眾提供）

據彰化縣消防局的救援資訊，事件發生在東美路上，時間約為昨晚6點左右，接獲民眾報案後迅速趕赴現場搶救，救援人員利用吊臂及專業器材，將受困在樹上的女子救出，但她傷勢相當重，檢傷發現無呼吸心跳，當場施以CPR及使用AED（自動體外除顫器）後送醫搶救，目前尚未脫離險境。

廣告 廣告

警方調查後初步研判，出事原因疑似女騎士自撞後才摔入約3公尺深的溝渠，目前正釐清事發的確切原因。

延伸閱讀

五楊高架桃園段火燒車！ 轎車被火吞噬駕駛驚險逃生

尿檢陽性疑吸毒？軍人喊冤「感冒藥」 罪嫌不足不起訴

影/桃園中埔國小前汽車暴衝撞6騎士！駕駛竟稱「誤觸油門」