還地於民！新北土城、三峽公設地解編案 內政部審議通過

〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決公共設施保留地長年未徵收開闢問題，新北市積極辦理各都市計畫區的公設用地專案通盤檢討，三峽、土城2案今(23)日經內政部都市計畫委員會審議通過，其中三峽案將透過市地重劃，取得三峽警分局周邊約242坪私有土地，將興建警消共構廳舍；土城案將開闢完整公園並留設計畫道路，改善地區交通。

新北市城鄉發展局局長黃國峰指出，本次土城、三峽2地公設解編範圍，涉及38處公設保留地解編，預計解編21.71公頃公保地，將透過公辦市地重劃方式開發，原地主可領回55%可建築用地，市府並可開闢取得約3.93公頃公園綠地、廣場等5項開放性公共設施，提升地區整體發展，完善公共服務需求。

廣告 廣告

城鄉局計畫審議科科長許仁成表示，土城案將大清水公園周邊未開闢地區納入本次檢討範圍，除了開闢完整公園，也留設計畫道路銜接串聯明德路、永豐路及廷寮溝新闢道路至和城路，緩解金城路因捷運土城樹林線工程產生的交通壅塞問題；土城案通過審議後，將依照內政部都委會決議辦理再公展，若無新增陳情案件，再續辦核定作業。

許仁成說，三峽案將由市府辦理市地重劃作業，取得三峽分局周邊約242坪私有土地，由警察局及消防局共同推動警消共構廳舍改建，解決三峽警分局和三峽派出所服務量能不足問題，並於三峽市中心新劃設約945坪的開放空間，供在地居民使用，同時配合未來捷運三鶯線通車，解編LB07站旁閒置的公保地，規劃2333坪的公園綠地，創造行人友善環境。

城鄉局說明，目前新北市共有20處納入公設用地專案通盤檢討，已有1處發布實施(澳底一階)，11處經內政部審竣(坪林水源、三峽、蘆洲、石門、三重、鶯歌、板橋、樹林三多、鶯歌鳳鳴、汐止、土城)，另8處在內政部審議中(新店、新莊、淡水、萬里、泰山、樹林山佳、淡水竹圍、五股)。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

