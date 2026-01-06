還地鹿江！彰化鹿港壘球場拆了 新地點出爐

鹿港壘球場因使用鹿江中小學的校地，已進行拆除。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港壘球場沒了？由於壘球場位於鹿江中小學的校地，原址將蓋高中部的國際宿舍，縣府已找好新的壘球場用地，預計蓋在媽祖大道、鹿港全民運動館一帶，目前正在進行規劃設計，今年將會動工，預計10月底完工。

縣議員施佩妤表示，鹿港地區壘球隊主要為社區球隊、企業球隊、家族球隊與親子球隊，在校園球隊部分，仍在大力推廣，受限場地緣故，這是未來可以努力的方向。

施佩妤指出，由於現有壘球場位於鹿江的校地，因為鹿江要蓋高中部，以國際學校為發展，壘球場原址要拆除興建國際宿舍。但縣府已編列預算要蓋新的壘球場，預定地在媽祖大道，鄰近全民運動館，不過壘球場與鹿港天后宮停車場為同一側，未來打球或是交通往來都很便利，有利鹿港地的棒壘球運動的發展，也讓媽祖大道同時有全民館與壘球場，打造鹿港的運動園區。

縣府教育處表示，鹿港將在縣有地興建全新的壘球場，用地面積為1公頃，預計今年動工，將於10月底完工。

