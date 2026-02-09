還好出站！ 台鐵旅客行動電源自燃 站務人員急滅火

台中市 / 綜合報導

驚險畫面！台鐵台中站一名乘客在出站時，背包內的行動電源突然不明原因燃燒，台鐵人員見狀立刻上前幫忙拿滅火器滅火，不少路過旅客還以為有人在車站內投擲煙霧彈紛紛走避，幸好火勢很快撲滅，乘客沒有受傷，卻也飽受驚嚇。

台鐵台中站一名男乘客剛刷票過驗票口，下一秒背包內突然冒出大量白煙，開始燃燒，乘客嚇得甩掉背包，這時台鐵人員迅速拿起乾粉滅火器，對準背包猛噴，一時間車站大廳煙霧瀰漫，其他路過民眾，還以為發生恐怖攻擊投擲煙霧彈，幾分鐘後火勢撲滅，據了解是乘客背包內的行動電源起火燃燒，還好沒有波及到其他人。

廣告 廣告

其他乘客說：「看台鐵高鐵，(每個車廂)能不能有USB的充電孔，大家盡量就可以在那裏，直接用充電孔充，你可以帶啦，但是不要充電，這樣會比較安全一點。」行動電源主人是41歲張姓男子，他說當時沒有開啟行動電源，它卻突然自行燃燒，鐵警台中分駐所副所長張富淦說：「將未開啟使用之行動電源放置背包內，於出站時，行動電源突然不明原因自燃。」

之前台鐵、高鐵也發生過遊客行動電源燃燒事件，同樣是在未使用的形況下燃燒，專家提醒，行動電源發生自燃，通常跟電池老化、受過撞擊，或使用未經認證的產品有關，如果發現行動電源外殼膨脹或異常發燙，千萬別再使用，還有乘客建議台鐵、高鐵，不妨在每個車廂內都安裝USB充電孔，既方便乘客，也能降低使用行動電源引發的風險。

原始連結







更多華視新聞報導

行動電源自燃頻傳！高鐵公告：勿放行李內「充電要在視線可及範圍」

高鐵新模式「不停台中」 週六限定「看完演唱會多1班」

小米行動電源陷燃燒疑慮 台灣官網悄悄停售

