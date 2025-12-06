「還寵物鼠」誘殺18歲前女友 24歲鉛球冠軍全認罪仍延押2月

〔記者許國楨／台中報導〕台中市24歲朱姓男子不滿遠距交往詹姓前女友提分手，以「交還寵物鼠」為由約對方見面，雙方談判破裂後竟持刀攻擊，造成年僅18歲、就讀高三詹女當場重傷不治，檢方起訴後台中地院近日再召開羈押庭，朱男雖坦承犯案，但因涉犯殺人重罪、仍有逃亡之虞，法院裁定自12月12日起再延長羈押2個月。

朱男體型壯碩，在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，死者詹女則是北部某高中儀隊副社長，已錄取大學即將畢業，兩人交往約3年，分隔兩地加上朱男僅靠打零工為生，沒有穩定未來，雙方漸生裂痕，今年3、4月間決定分手，但朱男無法接受，被拒絕後心生殺意，甚至事先留下遺書。

今年5月10日，朱男以交還寵物鼠為由要求見面，詹女擔心對方情緒激動，找來一名學長陪同南下仍獨自下車赴約，朱男當時先將裝著寵物鼠的籠子掛在脖子上，隨即以左手搭住詹女右肩，掏出預藏水果刀，狠刺對方胸背要害，詹女倒臥血泊經送醫仍因傷重不治。

行凶後朱男又持折疊刀猛刺自己胸口數刀自殘，但送醫急救後並無生命危險，出院後遭拘提羈押，台中地檢署今年9月依殺人罪嫌起訴，移審法院後裁定羈押3月。

而近日羈押期滿，台中地院認朱男涉嫌重大，依法最重可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，加上他持續服用藥物、情緒仍待觀察，具逃亡及反覆危險性，裁定延長羈押2月，期間自12月12日起至明年2月中，詹男仍須在看守所內等待後續審理結果。

