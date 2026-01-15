還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%

台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。

台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元展現逆勢成長的動能。更令法人分析師驚喜的是其獲利能力，在以新台幣31.6元兌1美元的匯率假設下，台積電預估單季毛利率將進一步攀升至63%到65%之間，營業利益率則穩守54%至56%的高水位，顯示其在3奈米與2奈米等先進技術的領先地位，已轉化為實質且強大的定價權。

韓媒《zdnet》指出，業內人士表示，台積電2奈米量產的良率一直保持穩定，來自台灣的消息人士還透露，2奈米的良率已超過80%。延續去年的成功後，台積電有望今年繼續鞏固其在尖端晶圓代工市場的領先地位。截至去年第4季，3奈米製程已佔台積電總銷售額的28%，創下歷史新高。

至於三星電子，去年第4季開始量產第一代2奈米（SF2）製程的最新行動應用處理器Exynos 2600。綜合內部與外部分析，該製程晶圓良率約為50%，較去年年中僅30%的良率有顯著提升。

