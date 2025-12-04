還差744人「工友缺爆」！新北明年度編列3.2億救急

記者柯美儀／新北報導

行政院人事總處「工友遇缺不補」政策，造成校園人力斷層，新北市至114學年度雖核定工友員額999人，但實際在職僅255人，人力缺口多年來持續擴大。市府除於去年底率先推動工友延後退休制度，明（115）年度起編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委外補助，每一工友缺額補助金額調升至40萬元至50.2萬元，盼補足744名工友缺口，讓校園環境維護與行政作業更為順暢。

教育局指出，過去市府每缺額補助31.2萬元協助學校辦理庶務工作委外，但隨著基本工資調漲、物價與勞動成本同步增加下，不少學校面臨「招不到人」的困境。

為了讓庶務人力能穩定補足，教育局自明年度起調高補助標準，編制1員額工友學校每缺額每年補助50.2萬元、編制2員額以上工友學校每缺額每年補助40萬元，總預算較往年增逾8,300萬元。

新北盼補足744名工友缺口。（圖／新北教育局提供）

除經費補強外，教育局也在制度面同步升級，於114年9月完成「庶務委外聯合招標範本」，協助學校分區組團、共同招標，減輕行政負擔並提高採購效率。以瑞芳區為例，多所學校透過聯合招標預計可聘任6名庶務人員，優先投入校舍維護、環境整理、午餐分送等任務。

瑞芳國小校長鄭益堯認為，偏鄉小校過去因標案規模小、投標意願低，常年面臨庶務人力不足，「聯合採購讓偏鄉也能擁有穩定服務量能，真正讓老師把時間留給孩子。」

新北市校長協會理事長張明賢則表示，這項調整是第一線校長們等待已久的重大突破。隨著工資與勞權意識提升，過去補助金額已無法反映現行情況。補助經費的增加，讓學校較容易吸引更多優質廠商投入，也有助於穩定庶務服務品質，減輕行政壓力。

