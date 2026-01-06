還怕玩遊戲沒人陪？Razer Project Ava「虛擬老婆」甚至會幫你搭配、Fit Check｜CES 2026

Razer 一向喜歡在 CES 帶來具話題性的探索產品，今年亦沒有例外。在公開 Project Motoko AI 耳機、Project Madison 全感官電競椅的同時，他們還帶來了 Project Ava。這是一款放在桌面上的概念 AI 全息助理，它能以立體投影方式呈現遊戲助手形象。

由螢幕 AI 變成立體虛擬角色

Project Ava 不再只是在螢幕內監察遊戲畫面、提供打法建議的聊天機器人，而是變成一個坐在你電腦桌上的全息角色，可透過語音與你互動。用家可從多個預設角色中挑選，包括 Razer 設計的虛擬人物。例如具「動漫風」的女角 Kira，以及男性角色 Zane，亦有早期版本中出現過的綠色「能量」、電競傳奇 Faker 等。 Razer 目前正在評估日後開放自訂角色的可能性，所以現階段會以官方預設選項為主。​

加入鏡頭，從識別畫面到「看到」用戶

Ava 全息裝置的特別之處在於加入了鏡頭，這樣助手不單可以讀取螢幕內容，還能「看到」用戶本身。 官方認為這樣能延伸出更多應用場景，包括協助搭配衣著、提供造型意見，甚至是作為更具陪伴感的日常助手。

Razer Project Ava

實際體驗仍帶有 AI「離題」問題

在現場試用中，有外媒記者嘗試在《戰地風雲》示範遊戲中向 Ava 提問，系統有時能貼題回應遊戲狀況，有時則會出現內容偏離、與操作無直接關係的答案。場內環境噪音及網路情況可能影響到語音識別表現，不過 Project Ava 整體體驗與現時常見結合語音介面的 AI 聊天機器人並相差不遠。

採用 xAI Grok 模型，有望 2026 年下半年上市

Project Ava 採用了 xAI 的 Grok 大型語言模型，與現時在 X 平台可使用的版本一致。除了遊戲輔助，Ava 亦可處理一般聊天機器人工作，例如檢查電郵、提供餐飲建議或日常資訊查詢等。

Razer 透露 Project Ava 有望在 2026 年下半年正式推出，但目前並未公佈售價。不過，官方已在網站開放預留名額，現階段用戶可支付 20 美元可退還訂金，預先登記購買意向。

