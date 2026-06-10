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即時中心／温芸萱報導

國民黨主席鄭麗文訪美，除被發現多次與中共統戰人士同框，更公開發表「兩岸是一個大家庭」、「九二共識同屬一中」等言論，引發外界質疑。如今更傳出美國參議院多數黨領袖圖恩（John Thune），對於是否與鄭麗文見面時回答，「本週未安排任何會議」。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲今（10）日表示，若美方高層不想見鄭麗文，「大家也能理解」。

鄭麗文訪美惹議 范雲：頻與統戰人士同框令人失望

鄭麗文出發前曾表示想與美國總統川普見面，但現在卻傳出她連見美國參議院多數黨領袖圖恩都有問題，對於是否與鄭麗文見面，圖恩僅回應「本週沒有安排任何會議」，讓外界解讀鄭麗文的華府行恐面臨外交撲空。

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對此，范雲今日表示，這幾天看到鄭麗文訪美的相關行程，「很讓人失望」。她指出，民進黨團原本對鄭麗文出訪美國抱持祝福態度，雖然彼此分屬不同政黨，但只要有助深化台美關係，民進黨都樂見其成。

范雲直言，鄭麗文此行卻不是與中國友好的統戰人物站在一起，就是發表支持「一中」的言論，這些說法不僅無助台美關係，更可能傷害台灣利益。因此，若美國一定層級政治人物不願與鄭麗文會面，「我們也能理解」。

快新聞／打臉！美參院高層不願見鄭麗文 范雲：大家都能理解

國民黨主席鄭麗文（中）出席僑宴，竟被發現與中國統戰人士俞國梁（同桌右1）同場。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

批鄭麗文支持最低版國防預算 籲藍營正視警訊

接著，范雲進一步指出，鄭麗文對於立法院中多個國防預算版本時，支持的是最低版本，形同削弱台美合作與共同利益，而傷害台美合作的利益，當然也是在傷害美國的國家利益，所以美國參議院多數黨領袖未安排與鄭麗文會面，也可視為一項警訊。她呼籲，國民黨內其他政治領袖應正確解讀相關訊號，回歸台灣社會主流民意，持續支持國防建設與台美合作，共同守護台灣安全與民主價值。









原文出處：快新聞／還想見川普？美參院高層拒見鄭麗文 民進黨團酸爆：大家都能理解

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