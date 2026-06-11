即時中心／高睿鴻報導

國民黨主席鄭麗文近日堪稱「黨內最搶戲」，先是為了軍購案預算額度，槓上立法院國民黨團部分立委，接著跑到北京，會晤中國國家主席習近平；現在緊接著又要出訪美國，盼藉此洗刷「親中」標籤、甚至有望證明自己能「中美通吃」。豈料，今（11）天卻傳出有意外，她本來預計於美東時間10日午後，親赴美國白宮拜會國安會官員；但稍早卻有媒體報導指，鄭麗文一行人並未如時在白宮出現，且原定與國安會官員見面，也傳出已被取消。

廣告 廣告

近期有媒體報導指，國民黨訪美團成員本打算前往白宮， 拜會美國的國安會官員，然而，媒體《自由時報》稍早卻披露，疑似有來自華府外媒圈的消息指，鄭麗文真正要與國安會官員見面的地點，其實不是白宮、而是改在AIT美國在台協會的華府總部；而與鄭麗文見面的官員，層級也將低於台中市長盧秀燕3月訪美時的規格。結果，現在卻傳出，就連更改地點、下降層級，恐怕都無法促成這次會面，而是不明原因直接取消，連發出通知的時間點，都是相當臨時。

原文出處：快新聞／還想見川普？鄭麗文驚傳「訪美吃閉門羹」！美國安會臨時取消會晤

更多民視新聞報導

藍營爆內鬨！翁曉玲提「縮短羈押期」修法慘遭吳宗憲公開打臉

台股止跌回穩！終場小跌76點「守住4萬3大關」台積電收平盤2250元

美國挺台灣！眾議院國防法案納涉台條款 經費達20億美元

